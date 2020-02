Lazio 2-1 Inter

Il Latium a gagné 2-1 contre Inter lors de la réunion tenue ce dimanche au Olimpico Di Roma. Les deux équipes sont venues gagner leurs derniers matchs. Il Latium est venu au jeu avec des esprits renforcés après avoir remporté la victoire 0-1 contre Parme. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, Inter il a gagné lors de ses deux derniers matchs de la compétition contre AC Milan dans son fief et Udinese à domicile, par 4-2 et 0-2 respectivement. Avec cette défaite, l’équipe noire était en troisième position après la fin du duel, tandis que le Latium C’est le deuxième.

La réunion a commencé face à face Inter, qui a inauguré le lumineux grâce à un objectif de Ashley Young, clôturant ainsi la première partie avec un 0-1 sur le tableau de bord.

La deuxième mi-temps a commencé favorablement pour l’équipe blanchâtre, qui a obtenu l’égalité avec une pénalité de peine maximale de Ciro Immobile quelques instants après la reprise du jeu, notamment à la 50e minute, il a encore marqué l’équipe locale, qui a changé les virages à la lumière en obtenant 2-1 grâce au but de Sergej Milinkovic-Savic à 69 minutes, concluant le match avec un score de 2-1 au tableau d’affichage.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Latium ils ont sauté du banc Joaquin Correa, Manuel Lazzari et Danilo Cataldi remplacer Felipe Caicedo, Jony et Lucas Leiva, tandis que les changements du groupe de visiteurs Victor Moses, Christian Eriksen et Alexis Sánchez, qui a sauté sur l’herbe par Antonio Candreva, Marcelo Brozovic et Diego Godín.

L’arbitre a montré six cartons jaunes, dont quatre à Latium (spécifiquement pour Lucas Leiva, Luiz Felipe, Manuel Lazzari et Sergej Milinkovic-Savic) et deux à Inter (Stefan de Vrij et Diego Godín).

Après le coup de sifflet final de l’arbitre de ce match du jour 24, le Latium il se positionne comme deuxième classé, en position d’accès à la Ligue des champions, tandis que le Inter Il est troisième, sur la place d’accès de la Ligue des champions.

Le lendemain Latium sera mesuré avec le Gênes, tandis que l’équipe en noir et blanc jouera son match contre le Sampdoria.

Fiche techniqueLatium:Thomas Strakosha, Stefan Radu, Francesco Acerbi, Luiz Felipe, Adam Marusic, Sergej Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (Danilo Cataldi, min. 80), Luii Alberto, Jony (Manuel Lazzari, min. 63), Ciro Immobile et Felipe Caicedo ( Joaquin Correa, min.63)Inter:Daniele Padelli, Stefan de Vrij, Diego Godín (Alexis Sánchez, min. 86), Milan Skriniar, Antonio Candreva (Victor Moses, min. 76), Nicolo Barella, Marcelo Brozovic (Christian Eriksen, min. 77), Matías Vecino, Ashley Young, Lautaro Martínez et Romelu LukakuStade:Olimpico Di RomaButs:Ashley Young (0-1, min. 44), Ciro Immobile (1-1, min. 50) et Sergej Milinkovic-Savic (2-1, min. 69)