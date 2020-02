Lazio 5-1 SPAL

Il Latium a ajouté trois points à son casier après avoir remporté une victoire contre lui SPAL, qui a gagné 5-1 ce dimanche dans la Olimpico Di Roma. Il Latium face à la réunion avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après un match nul 1-1 dans le dernier duel tenu contre le AS Roma. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le SPAL il a été battu par 1-3 lors du dernier match contre lequel il a joué Bologne. Avec ce marqueur, l’ensemble blanquiceleste est deuxième, tandis que le SPAL C’est le vingtième après la fin du duel.

Le match a commencé imbattable pour l’équipe locale, qui a créé la lumière grâce à un but de Ciro Immobile quelques minutes seulement après le coup de sifflet initial, à la minute 3. Il a de nouveau ajouté l’équipe locale, qui s’est distancée en mettant le 2-0 grâce au succès de faire face au but de Felipe Caicedo à 16 minutes. Par la suite a marqué l’équipe blanchâtre, ce qui a accru les différences établissant 3-0 avec le même objectif Ciro Immobile, qui a ainsi réalisé un doublé à la 29e minute. Latium, qui a pris ses distances en fixant le 4-0 grâce à un nouvel objectif de Felipe Caicedo, qui a réalisé un doublé à 38 minutes. Après cela, la première mi-temps s’est terminée avec un résultat de 4-0.

Après la reprise est venu le but de l’équipe à domicile, qui a augmenté le score avec un but de Bobby Adekanye à la minute 58. Mais plus tard SPAL à la 65e minute, il a coupé les distances par un but de Simone Missiroli, mettant fin à la confrontation avec le score de 5-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Latium ils ont sauté du banc Bobby Adekanye, Jony et Denis Vavro remplacer Felipe Caicedo, Senad Lulic et Stefan radu, tandis que les changements du groupe de visiteurs Ervin Zukanovic, Alessandro Murgia et Mirko Valdifiori, qui a sauté sur l’herbe par Philippe, Bryan Dabo et Lucas Castro.

L’arbitre a décidé de réprimander trois joueurs. Du côté des locaux le carton jaune est allé à Sergej Milinkovic-Savic et par le SPAL exhorté à Federico Di Francesco et Simone Missiroli.

Après la fin du duel, le Latium Il a ajouté trois points et a pris la deuxième place avec 49 points, au lieu d’accéder à la Ligue des champions, tandis que l’équipe dirigée par Leonardo Semplici il a été placé à la vingtième place avec 15 points, en position de descente en deuxième division.

Le lendemain de la compétition sera confronté à la Latium loin de chez lui contre lui Parmetandis que le SPAL fera face à la maison devant Sassuolo.

Fiche techniqueLatium:Etrit Berisha, Kevin Bonifazi, Felipe, Nenad Tomovic, Gabriel Strefezza, Simone Missiroli, Lucas Castro, Bryan Dabo, Arkadiusz Reca, Federico Di Francesco et Sergio FloccariSPAL:Thomas Strakosha, Francesco Acerbi, Stefan Radu, Bastos, Manuel Lazzari, Sergej Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luii Alberto, Senad Lulic, Felipe Caicedo et Ciro ImmobileStade:Olimpico Di RomaButs:Ciro Immobile (1-0, min. 3), Felipe Caicedo (2-0, min. 16), Ciro Immobile (3-0, min. 29), Felipe Caicedo (4-0, min. 38), Bobby Adekanye (5-0, min. 58) et Simone Missiroli (5-1, min. 65)