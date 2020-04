Lazio, Acerbi: “Ceux qui ont les nerfs les plus forts vont gagner. Le football sans fans, c’est comme le ping-pong”

Deuxième rendez-vous avec les joueurs du Lazio en direct sur la radio officielle du club. Après les débuts d’hier avec Cataldi, l’invité d’aujourd’hui était Francesco Acerbi, défenseur de l’équipe nationale de Mancini aussi. Voici ses déclarations:

Vous sentez-vous comme un lion dans une cage?

“Ça me manque de faire ce que j’aime, comme tout le monde: ça me manque du travail mais aussi des choses banales comme un café au bar. On voudra recommencer à jouer, on sera les premiers à prendre le terrain quand ils nous diront que ce sera possible. Maintenant on n’a plus d’alternative” , voyons ce qu’ils disent jour après jour, nous ne décidons pas. ”

Comment vous entraînez-vous?

“J’ai eu un problème au mollet et je me suis entraîné tous les jours. Récemment, j’ai aussi recommencé à courir, mais avant de faire face calmement à toute la rééducation aussi pour renforcer le muscle. Il y a beaucoup de temps, je voudrais le réparer en toute sécurité”.

Vous êtes un gars très réfléchi …

“Oui, je pense toujours, j’ai aussi un psychanalyste et je lui dis aussi des choses. Je ne vais pas voir ce qui va se passer par exemple dans le championnat, parce que maintenant on ne sait toujours pas ce qui va se passer et j’ai de l’anxiété. Au lieu de cela, je réfléchis à certaines décisions prises, sur la championnat que nous avons fait, sur ce que je veux vraiment et où je peux m’améliorer. Aussi pour ce que j’ai affronté, je vais maintenant très bien “.

Vous êtes né près de Milan, comment gérez-vous votre région?

“Je me sens toujours amis et surtout ma famille: heureusement, ils vont bien. Maintenant, ça s’améliore lentement mais c’est toujours un danger. Nous espérons que cette urgence se terminera bientôt mais pas seulement pour le football, en particulier pour la santé de tous les Italiens. Le football est important, c’est une passion de partout dans le monde et ça déplace beaucoup d’argent. S’il y a un petit écart, il est juste que vous recommenciez à jouer, même pour nous qui sommes deuxièmes et que nous voulons essayer de gagner le championnat. Mais vous devez penser 360 °, car il y a des gens qui ont le virus et des gens qui vont bien en santé mais qui ne prennent plus leur salaire. ”

Quelle est la relation avec Inzaghi et ses compagnons?

“Nous pensons voir comment et quoi faire. Nous discutons et parlons de nos idées. Nous allons tous bien, l’important est que nous vous revoyions bientôt”.

Que pensez-vous du report de l’Euro 2020?

“Pour une fois que j’ai pu jouer, tout a sauté (rires, ndlr). Je pensais que c’était un signe de destin, il y aura une raison. Peut-être que ce sera un objectif pour l’année prochaine et je recommencerai avec plus de désir d’y arriver.”

L’idée de jouer sans public?

“C’est horrible. L’encouragement est ce qui anime le football, pas nous les joueurs. Sans les gens, ce serait comme le ping-pong, c’est zéro. Ce sera difficile de commencer comme ça, sans le public et avec des compétitions très serrées: celui qui a les nerfs les plus forts gagne ».

Stam vous a félicité …

“Oui, j’étais content, c’était un grand joueur. Les félicitations sont reçues, mais ça s’arrête là. Je sais ce que je fais et ce que fait l’équipe. Je dois féliciter tous les coéquipiers, qui ont toujours été tous trouvés.” prêt: sans la contribution de ceux qui jouent moins, nous ne serions pas deuxièmes du classement “.

Combien Luis Alberto et Milinkovic ont-ils grandi en phase défensive?

“Mais je parle aussi de Ciro (Immobile, ndlr), Correa et Caicedo, parce que ce sont eux qui commencent le pressing et se poursuivent. Luis Alberto nous donne une belle main, même Milinkovic dans la zone sur les hautes balles. Si tout le monde le fait, c’est normal que vous subissez moins de buts. Nous sommes une équipe offensive, nous sommes plus grands que l’année dernière: nous sommes bons dans les deux situations, alors que certaines équipes ne le sont pas. Nous savons quand vous pouvez voler le ballon et quand il vaut mieux courir à reculons. “

En plus de la formation, que faites-vous? Lisez, regardez des séries télévisées …

“Je me lève et je vais immédiatement courir, sans prendre le petit déjeuner. Puis je reviens, j’attends le déjeuner et je m’entraîne à nouveau. Ensuite je vois des documentaires, je fais des appels vidéo et à onze / minuit je vais dormir. Je voudrais aussi essayer le yoga , Je m’organise. ”