Lazio, Acerbi: «L’égale? Pas même la Juve avec un milliard de joueurs ne les gagne tous »| Serie A

Francesco Acerbi, défenseur de la Lazio, s’entretient avec Lazio Style Channel après le match nul contre Vérone, reprise de la 17e journée de Serie A: “Même la Juve, malgré un milliard et demi de joueurs, ne les a pas tous gagnés. Il a également perdu contre nous par exemple. Plus que du regret, je regardais le verre à moitié plein, je cassais les cases pour penser aux deux points perdus. Nous sommes 11 points derrière le cinquième. Ensuite, c’est normal que nous voulions gagner, mais ils méritaient l’égalité. C’est une équipe physique, qui court, nous risquions. Mais nous avons fait encore un point en concédant à nouveau 0 buts: je vois des choses plus positives que négatives. Nous savions que Vérone jouerait comme Atalanta, c’était un jeu dur qui aurait pu être décidé sur l’épisode. On aurait pu marquer entre les poteaux et les chances de Cyrus. Mais maintenant, pensons à Parme, aujourd’hui il était important de faire la performance. Mais il y a aussi des adversaires, qui sont bons. Nous devons nous battre et essayer de faire un résultat avec chacun d’eux. Les fans? Super scénographie, le public nous a donné beaucoup d’énergie. Nous avons été autour du jeu comme toujours, ils devront rester proches de nous jusqu’au dernier match et nous verrons où nous serons dans quelques mois. Nous avons fait tout notre possible pour gagner. ”