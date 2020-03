Lazio, Correa: “J’ai traversé une période sombre à cause de la blessure, mais je reviens à 100%”

Dans le match d’après-match Lazio-Bologne (2-0), l’attaquant biancoceleste Joaquin Correa il a parlé aux microphones de la Lazio Style Channel. Ce sont ses mots: “Aujourd’hui, nous avons gagné avec mérite, mais nous savions que Bologne pouvait compter sur des joueurs de qualité qui, en fait, nous mettaient en difficulté. Nous avons pu souffrir en équipe, mais les buts marqués en première mi-temps tranquillité d’esprit “.

blessure?

“J’ai traversé une période sombre, je n’ai pas pu aider l’équipe autant que possible. Maintenant, cependant, je trouve les bonnes sensations pour revenir à 100%.”

Scudetto?

“Au début de l’année, nous ne pensions pas pouvoir atteindre ce rang, maintenant le temps nous redonne ce que nous avons construit avec le travail: depuis le départ à la retraite d’Auronzo di Cadore, nous avons fixé cette saison en famille. “partir avec Bologne a été difficile pour moi, mes coéquipiers et ma famille m’ont aidé et j’ai réussi à relever la tête. Aujourd’hui, j’ai marqué et je suis heureux”.

Accord avec Caicedo et Immobile?

“Nous, les attaquants, sommes comme des frères, nous jouons les uns pour les autres. Après avoir trouvé le but, en fait, je suis allé embrasser Caicedo”.