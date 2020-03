Lazio, dans la bagarre du calendrier, il y en a un qui sourit: il peut récupérer | Serie A

Au milieu de la bagarre du calendrier, Francesco Acerbi de Lazio peut sourire. Il serrait les dents et forçait les étapes à tenter de récupérer à temps pour le match contre l’Atalanta, après avoir raté Gênes et Bologne. En fait, rien ne peut être plus pacifique: le match contre l’Atalanta glisse d’une semaine, maintenant même les plans de relance d’Acerbi peuvent se poursuivre avec plus de prudence et de prudence.