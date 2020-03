Lazio, Diaconal: “Derrière les prétendus vertueux, il y a la volonté précise d’annuler le championnat”

Arturo Diaconale, responsable de la communication de la Lazio, dans un long post sur Facebook, il est revenu pour parler du sujet lié aux hypothèses sur la fin de la saison de Serie A: “Je répète que ce que j’écris sur mon carnet biancoceleste n’engage pas directement ou indirectement le président Claudio Lotito et SS Lazio, mais il exprime seulement mes opinions personnelles. Bien sûr, je suis conscient que mon rôle de porte-parole du président peut générer le soupçon que ce sont des opinions conditionnées par mon activité dans la société biancoceleste. Mais, en dehors de cela, Lotito a montré trop bien que quand il s’agit d’exprimer sa voix ne revient certainement pas en arrière, mon histoire de journaliste libre m’empêche de considérer ma fonction au sein de la SS Lazio comme un facteur de censure.

Donc, pas pour des raisons de controverse mais pour une vocation naturelle à la dialectique, je ne peux m’empêcher de détecter le phénomène singulier qui se déroule dans les médias concernant l’impact du coronavirus sur le monde du football. Personne ne discute de l’opportunité de lutter contre la propagation de la pandémie par des mesures énergiques. Ce qui est présenté, avec les grandes lignes des préjugés habituels, est l’idée que l’explosion du virus a produit une sorte de division entre le bien et le mal chez les dirigeants des clubs de football italiens. D’une part, ceux qui s’attaquent au problème général de la protection de la santé du public et au problème particulier de la protection de la santé des joueurs, c’est-à-dire les bons. Et de l’autre, les méchants représentés par ceux qui, bien que conscients de la gravité des deux problèmes, ne prêtent attention qu’à leurs intérêts commerciaux limités. D’un côté, donc, le respect de l’intérêt général du pays, de l’autre, l’égoïsme de toujours privilégier son propre «particulier».

Prenons, par exemple, la discussion en cours sur le dilemme si l’arrêt du championnat entraîne automatiquement le blocage de l’entraînement. La question, présentée par certains médias comme la comparaison entre ceux qui se soucient de la santé des joueurs et sont vertueux et ceux qui ne pensent qu’au classement et sont égoïstes, est mal posée. Car derrière les prétendus vertueux se cache l’intérêt précis de tout bloquer, de la compétition et de l’entraînement, pour arriver à annuler le Championnat. Ou pour cristalliser le classement du moment (la Juventus sur la Lazio pour un point) ou pour conclure le championnat avec cette solution de play-off et play-out qui pourrait offrir une opportunité de sauver la saison aux équipes qui en 19/20 ont déçu (quelqu’un voudrait que le play-off ne soit pas à quatre, pas même à six mais même à douze).

Pourquoi serait-ce un intérêt vertueux et cet antagoniste, qui vise à achever le championnat dans le respect des règles, serait-il censurable? Mystère épais ou réponse trop facile? Mario Balotelli, qui n’a jamais été un sympathisant de la Lazio, a choisi la deuxième route, déclarant que le championnat n’a été bloqué qu’après que la Lazio est devenue deuxième. Mais, juste pour éviter la controverse, j’évite la simplification et me limite à souligner comment l’indication du président de la FIGC, Gabriele Gavina, de terminer régulièrement “ce qui a commencé” est celle du plus grand bon sens.

L’espoir est donc de mettre fin à la saison sans les fausses distinctions moralistes entre les vertueux et les pécheurs. Assez des hypocrisies politiquement correctes qui, soit dit en passant, sont toujours au service des intérêts de l’éternel privilégié. On attend la nuit du coronavirus pour arriver à l’aube puis le championnat va rouvrir. Et laissez ceux qui continuent d’avoir plus de souffle, de désir et de passion gagner. Comme le dit et l’impose la loi du sport. D’Olympie à aujourd’hui!

Attention à ne pas commettre d’erreurs au nom d’un moralisme écrasant (vrai Chirico?). Le risque est qu’une fois de plus les Italiens soupçonnent que la république italienne de football est toujours gouvernée par une monarchie et que le sort des championnats finit toujours par être décidé par subordination à elle!