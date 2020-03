Lazio, Diaconal: «La Lazio est calme, Lotito n’a pas le droit d’arracher» | Serie A

Ses mots ont suscité un véritable vide sanitaire, mais les concepts restent apparemment ceux-là. Arturo Diaconale, porte-parole de Lotito, en parle toujours sur Radio Centro Suono: «Nous devons comprendre comment recommencer. Il est facile de bloquer le championnat, mais je pense qu’il est tout aussi juste de comprendre comment passer de la pause à la seconde mi-temps sans blesser personne. C’est un problème auquel on fait face directement Président Lotito, je dis aux fans de Lazio de rester calmes et calmes parce que nous ne laisserons rien arracher. Les autorités italiennes du football tentent de déterminer s’il faut reporter les Européens, afin de rattraper les jours reportés. La volonté des équipes est toujours d’arriver à la fin du championnat, sinon il existe un grave danger que les droits de télévision ne soient pas respectés: c’est-à-dire la principale source de revenus pour toutes les entreprises. En tant qu’observateur externe, je peux dire que l’incohérence totale est la continuation des Coupes d’Europe, si vous devez tout faire pour éviter la contagion, vous ne pouvez pas utiliser deux poids et deux mesures “.