Lazio, Diaconal: «Le championnat doit être terminé. Cellino? Boeuf donnant une corne à l’âne. Les entraînements doivent reprendre »| Primapagina

Arturo Diaconale, directeur de la communication du Latium, il a parlé en direct sur Radio Punto Nuovo :: «Je suis enfermé dans la maison parce que j’ai eu une pneumonie cet été et je dois faire attention. Lorsque le fan parle, il ne peut en aucun cas représenter la ligne officielle du club, parfois les soupçons des fans peuvent être une antichambre de vérité. Il faudrait très peu pour éliminer ces soupçons. Intérêts collectifs? Ils sont liés au sort du système de football parce que le Coronavirus passera tôt ou tard, mais si nous voulons continuer le système de football – le système industriel dans le pays et de nombreux autres systèmes – nous devons penser à quand nous allons recommencer et nous ne devons pas commencer avec les décombres. Le risque qui pèse désormais sur le football est que reporter la conclusion ou établir que le championnat ne prendra pas fin peut déclencher un mécanisme qui conduit à l’échec. “

SUR CELLINO – “J’ai été fortement attaqué par d’autres fans parce que je défends la Lazio, ce qui est absolument légitime pour ceux qui se soucient des couleurs de leur équipe. Être fans ne signifie pas perdre la raison, mais que le championnat doit être conclu en évitant de nouvelles catastrophes. C’est logique que, dans cette situation, chacun poursuive ses propres intérêts “.

SUR CELLINO – “Chacun prend soin de lui, est responsable de ce qu’il fait et dit. Il y a un vieux dicton qui dit” Le bœuf donne à l’âne une corne “, dans ces moments-là, il vaut mieux éviter de laisser des déclarations qui peuvent créer une nouvelle controverse et essayez de veiller aux intérêts généraux. “

SUR LES ENTRAÎNEMENTS . “Ils doivent être repris dans la garantie absolue de la santé des joueurs. La protection de la santé des joueurs est plus grande s’ils sont laissés à leur domicile en suivant les instructions envoyées par email ou est-ce plus important dans un environnement aseptisé, où il y a une surveillance médicale maximale?” un exemple, pas pour la controverse: il est clair que la Juventus, avec une série de joueurs qui se sont éloignés de Turin, à leur retour doit subir une période de quarantaine obligatoire. D’autres équipes trouvent également des situations similaires, je pense qu’il est plus que légitime de partir responsable des entreprises individuelles, la Lazio avait fixé la reprise aujourd’hui, la reportant à une date à laquelle il était destiné. Dans un moment de sacrifices, chacun doit faire le sien “.