Lazio et Inter en difficulté

Le gong de 20 heures approche: chaque heure qui passe, il s’éloigne

de plus en plus Giroud d’Italie, de

Lazio et deInter. la Chelsea oui c’était

toujours ouvert à la vente de l’attaquant français, mais dans le

dernières heures, notamment en raison de l’absence d’alternatives valables sur le marché des

remplacer le champion du monde, semble avoir pris du recul: morale de la

histoire Olivier Giroud fait à peine

quittera Londres et Chelsea.

De la torpille au bloqué

Au cours de cette séance, le nom de Giroud a été abordé par de nombreuses équipes: parmi les Italiens notamment à l’Inter et dans les dernières heures également à la Lazio.

Les deux sociétés avaient en fait déménagé pour se rendre à l’attaquant, mais selon ce que nous avons appris directement de nos correspondants au Sheraton de Milan, le sentiment est que ces dernières heures, Giroud ne quittera pas Londres et Chelsea.

Les Bleus, en effet, n’ont pas trouvé de profils sur le marché

valide pour remplacer le français, et ils semblent si déterminés à le retenir

jusqu’à la fin de cette saison. La Lazio et l’Inter aiment ça, moins que sensationnelles

surprises, ils ne fermeront pas leur marché avec fracas.