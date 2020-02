Lazio-Hellas, les votes aux techniciens: Inzaghi malchanceux, Juric le défie sans crainte

SONDAGE

Un point à tête pour Inzaghi et Juric à la fin de Lazio-Hellas Verona, terminé sur 0-0. Un résultat qui vous fait sourire, rangs en main, surtout le technicien Scaliger. Mais même en termes de votes, c’est une égalité.

SIMONE INZAGHI 6 – Deux facteurs. L’équipe courte: il envoie son line-up habituel et ne peut pas faire grand-chose pour changer pendant la course. Si les propriétaires ne marquent pas, il est peu probable que l’autre marque. Puis pas de chance: si l’un des deux plans imprimés par Luis Alberto était entré dans le poste, il faut le féliciter. Nous le disons doucement, mais il aurait mérité au moins une greffe en janvier.

IVAN JURIC 6 – Défiez la Lazio sur son propre terrain et faites-le sans crainte. Arracher un point d’or contre une équipe qui n’a pas mis fin à un match sur 0-0 de 65 matchs. Pas grand chose. L’absence d’un véritable avant-centre supprime les références à la défense de Biancoceleste, même si elle n’est pas en mesure de créer de nombreuses opportunités dangereuses. Merci à la pole et Silvestri pour le tirage au sort mais son équipe est là, court, combat et joue.

Le match entre la Lazio et Hellas Verona s’est terminé 0-0, reprise de la 17e journée de Serie A. À la suite du résultat, les Biancocelesti montent à une altitude de 50, à un point de l’Inter et à 4 de la Juventus. Vérone, en revanche, atteint 31 points -1 de Milan, Parme et Cagliari.

Cette …