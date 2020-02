Lazio Hellas Verona

Mercredi prochain à 20h45 se jouera le match de la dix-septième journée de la Serie A, qui mesurera le Latium et à Verona dans le Olimpico Di Roma.

02/04/2020

À 20:49

CET

SPORT.es

Il Latium a l’intention d’ajouter une victoire de plus dans la compétition après avoir remporté le SPAL dans le Olimpico Di Roma 5-1, avec des buts de Felipe Caicedo, Ciro Immobile et Bobby Adekanye. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 15 des 21 matches disputés à ce jour et totalisent 20 buts marqués contre 52 en faveur.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, Hellas Verona récolté un match nul à un devant AC Milan, ajoutant un point lors du dernier match disputé de la compétition, il vient donc à la rencontre avec la prétention de rester cette fois avec les trois points. Sur les 21 matchs qu’il a disputés cette saison de Serie A, le Hellas Verona Il a gagné dans huit d’entre eux avec un bilan de 26 buts marqués contre 23 encaissés.

En tant que local, le Latium Il a remporté neuf fois et a tiré deux fois en 11 matchs joués jusqu’à présent, des chiffres indicatifs qu’il obtient un bon bagage de points dans son stade. Aux sorties, le Hellas Verona il a remporté trois fois et a tiré trois fois dans ses 10 matchs qu’il a joués jusqu’à présent, donc les joueurs de la Latium Ils doivent défendre leur objectif pour éviter les surprises.

Les rivaux s’étaient déjà affrontés dans le Olimpico Di Roma et le solde est de huit victoires et un nul en faveur de Latium. De même, les locaux ont une séquence de trois matchs consécutifs remportant à domicile contre le Verona. La dernière confrontation entre les Latium et le Verona Dans cette compétition, elle a été jouée en février 2018 et s’est conclue par un score de 2-0 en faveur de Latium.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de classement de la série A, on constate qu’avant le différend du match, le Latium est en avance Hellas Verona avec une différence de 19 points. Il Latium Il arrive au match avec 49 points dans son casier et occupant la troisième place avant le match. De leur côté, les visiteurs ont 30 points et occupent la onzième position de la compétition.