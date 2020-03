Lazio imparable: Luis Alberto comme Iniesta et Zidane, comme c’est beau l’étreinte des fans pour Mihajlovic! | Primapagina

Après la vingt et unième réplique d’une somptueuse performance, la toile se ferme, les acteurs se démaquillent et à partir de demain ils essaieront de pouvoir regarder par-dessus leur épaule jusqu’à la fin, au moins jusqu’au 13 mai pour encourager qui sait devant la télé. Aujourd’hui, cependant, elle est au sommet, seule, maître du championnat après 20 ans, rejouez les super-héros du championnat dirigé par Eriksson. Cette Lazio est comme ces jongleurs de cirque qui s’exclament “mais comment font-ils!” et ils ne cessent d’étonner.

Cette fois, une tarentule, la tarentule du nom de Simone Inzaghi, est entrée sur le terrain, capable d’inculquer l’envie de déchirer l’adversaire à leurs joueurs. Pendant de nombreuses années de football (beaucoup vraiment), je ne me souviens pas d’un début aussi dominateur, prêt à broyer le jeu, à presser les adversaires, à doubler le score, à broder le jeu. Après trois minutes, deux buts très occasionnels, quand Luis Alberto a trouvé le droit de l’avantage, quatre avaient été consommés. Et deux minutes Correa a mis l’hypothèque sur la victoire ramassant une invitation au baiser de l’Espagnol et enfilant Skorupski pour la deuxième fois.

Je dois vous parler encore une fois de Luis Alberto. Je ne vois aucune différence entre lui et Zidane, entre lui et Iniesta. Médiane totale, indubitable. Après quelques minutes, il touche son aine et secoue la tête, marque le but et va chez le médecin, revient et sert le ballon doubleur à Correa (douzième passe décisive), sème Poli et pas seulement Poli, guide les redémarrages, déclenche les pourboires. En partant, il avoue à l’intervieweur que tout au long de la semaine, il a ressenti une gêne inguinale, mais dit qu’il jouera également la seconde moitié, avec l’expression de ceux qui pensent “et qui manque ce plaisir”. Puis il prend également un stomp en allant fermer sur Barrow après une course de quarante mètres à la limite de sa zone. Alors oui, Inzaghi l’a rappelé, le carrousel est terminé. Et le spectacle est terminé, une heure de spectacle rare pour les gourmets du football.

Absent du magicien, La Lazio a renforcé le milieu de terrain avec une ligne très dure (Milinkovic-Cataldi-Leiva-Parolo), inquiète d’une vingtaine de minutes de détente qui ont permis à Bologne de relever la tête et de créer des maux de tête. Et même un but qui aurait pu rouvrir les jeux si Rocchi n’était pas intervenu à nouveau pour corriger Irrati pêcher hors-jeu de Palacio pour armer le pied droit de Tomiyasu. Var qui avait également vu en première mi-temps le geôlier de Denswil frapper le filet à 1-0.

J’ai braqué les projecteurs sur Luis Alberto, mais pour des raisons de justice, il faut dire qu’il ne peut y avoir d’équipe d’une telle intensité et capable de récolter 17 victoires et quatre matchs nuls en cinq mois sans un guide aux qualités extraordinaires. Aujourd’hui encore, le jeune homme Inzaghi, entré dans le champ, bras dessus bras dessous, avec son ami Sinisa avec qui il partage ce record d’il y a 20 ans, a deviné la formation, l’approche et les changements. Patric, choisi comme troisième centre à droite, était parmi les meilleurs Barrow à annuler sans bavure; Luiz Felipe a également trouvé le temps de commencer les redémarrages; Radu a accordé très peu à Orsolini. Il ne faut pas oublier qu’Acerbi, la colonne arrière, manquait. Devant eux, Leiva, Milinkovic et l’immense Luis Alberto ont confirmé ce que de nombreux observateurs et techniciens disent et c’est qu’il est le meilleur du championnat. Sur les côtés mieux Lazzari par Jony. Immobile et Correa proches, insidieux mais fatigués, deux buts ratés par Ciro que Ciro échoue rarement, un couple aussi parargentin dont cependant la difficulté de réalisation est connue. Le dernier l’avait marqué le 10 novembre en tête d’un moment très heureux (5 buts en 5 matchs). Il doit retrouver sa jambe et viser après cinq matchs manqués à cause d’une blessure, mais selon Roberto Mancini nous sommes face à un joueur qui deviendra “dévastateur”.

Vous direz: eh bien, Bologne a fait son apparition? Strakosha a-t-elle profité d’un jour de congé? Si je donnais cette impression, je me trompais. Strakosha a marqué au moins trois arrêts Sauvegarde du gardien, la Bologne de la première mi-temps a été submergée (et il faut souligner qu’il avait remporté quatre des cinq derniers matchs à l’extérieur), mais dans la seconde, surtout lorsque Sinisa a inséré Samson et Santander jouant avec deux avant-centre (le Paraguayen avec Palacio), il a joué au même niveau que la Lazio. Mais la différence entre les deux paquets centraux est trop large et les complots offensifs sont trop lents, peut-être parce que Barrow et Palacio ont trouvé des adversaires plus coriaces qu’il y a 25 jours sur le même terrain en battant la Roma … Bologne est toujours en lice (deux points de la sixième place) dans le mix pour une place en Europa League.

Belle entrée sur le terrain côte à côte avec Inzaghi et Mihajlovic, se déplaçant sur le terrain avec une émeute de drapeaux blancs et bleus de Sinisa, à qui peut-être avoir donné trois points à sa Lazio et l’envoyer là-bas n’est pas si désolé.

LA TABLE

Lazio 2-0 Bologna (premier semestre 2-0)

Buteurs: 19 ‘pt Luis Alberto, 21’ pt Correa

Passe décisive: 19 ‘pt Building, 21’ pt Luis Alberto

Latium (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto (15 ‘Parolo), Jony; Correa (29’st Cataldi), Immeuble (39 ‘st Caicedo). Inzaghi.

Bologne (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo (25 ‘st Skov Olsen), Denswil; Poli, Schouten (13 ‘st Sansone); Orsolini (13 ‘st Santander), Soriano, Barrow; Palacio. Tous. Mihajlovic

Arbitre: Palermo abyss

Ammonites: 4 ‘pt Bani (B), 10’ pt Schouten (B), 9 ‘st Danilo (B), 19’ st Santander (B), 38 ‘st Radu (L).