Lazio-Inter 2-1, biancocelesti à revenir. Milinkovic Savic donne la 2e place à -1 de la Juve

ROME. Au stade olympique de Rome, il défie Scudetto entre les hôtes de la Lazio et leInter, les deux équipes doivent répondre à la victoire de la Juventus aujourd’hui contre Brescia pour continuer à cultiver des rêves de gloire.

LES CHOIX DES MISTERS

Pour le report en soirée de la vingt-quatrième journée de Serie A, Inzaghi doit se passer de Lulic et aligner Jony sur la gauche, qui remporte le scrutin avec Lukaku. Dans la voie opposée, Marusic a préféré à Lazzari, a confirmé le reste des onze avec Correa repartant du banc. Les Nerazzurri trouvent plutôt Lautaro en attaque, tandis qu’au milieu de terrain, Vecino préfère Eriksen, en défense Padelli et Godin au lieu de Handanovic et Bastoni.

RYTHME EN CROISSANCE, CROSS SERGEJ ET GOL YOUNG

Des rythmes bas dans les premières minutes, mais des équipes agressives sur le terrain et une pression suffocante d’un côté et de l’autre. Le premier but a été marqué par les invités, à 4 ‘au coin de Candreva Godin se détache mais le ballon se termine juste au-dessus de la barre transversale. La Lazio répond à la 9e minute par un déplacement de Milinkovic-Savic qui imprime à l’intersection des poteaux avec Padelli qui, immobile, pousse un soupir de soulagement. Au fil des minutes, les hôtes grandissent, Immobile et un autre Milinkovic-Savic déchaîné essaient mais sans chance. A la 18e occasion pour l’Inter, Brozovic rattrapa Lukaku sur la contre-attaque mais le tir puissant du Belge trouva les gants de Strakosha. Une faible gauche de Marusic et une conclusion forte mais inexacte de Leiva tentent d’effrayer la défense des Nerazzurri. A 25 ‘d’une bonne position, Immobile touche le but, le ballon au-dessus de la barre transversale. Le jeu se développe en intensité, avec des rythmes décidément plus élevés mais les deux équipes peinent à construire des balles de buts claires. Quand il semble que la première mi-temps doive se terminer par des filets blancs, la patte arrive: encore une contre-attaque de l’Inter, coup de Candreva rejeté par le gardien de but biancoceleste qui ne peut rien faire sur le tap-in de Young. La Lazio essaie de réagir immédiatement, mais ne peut mettre qu’une bonne balle dans la zone où aucun des attaquants ne trouve l’écart décisif.

LAZIO SHOW, UN DEUX CONCOURS INCLINÉ

La reprise s’ouvre avec le même nombre d’hôtes: à 48 ‘l’ancien De Vrij submerge la propriété de la zone, l’attaquant était sur le point de se déposer sur le filet de quelques pas. Le directeur de course a appelé par le VAR pour un éventuel carton rouge. Décision confirmée, jaune et rigueur, qu’Immobile transforme sans problème. Les garçons d’Inzaghi poussent, la punition de Lukaku irréaliste la seule secousse des nerazzurri. A 58 ‘, le Belge tente à nouveau avec un gauche dévié pour un corner par Acerbi. Premiers changements pour les deux équipes, nouvelles forces sur le terrain, les deux techniciens recherchent le mouvement de trois points. Un épisode douteux de 65 ‘avec Young tombant dans la surface après contact avec Luiz Felipe, l’arbitre ne voit aucune faute. Le Correa nouvellement entré est immédiatement dangereux, puissant juste au-dessus de la barre transversale. A 69 ‘, les capitolini prennent les devants: d’abord Marusic à la volée sur les développements d’une action en corner trouve Brozovic bien positionné sur la ligne de but, puis le ballon atteint Milinkovic-Savic qui le contrôle et le lance derrière Padelli sur la deuxième pôle.

ATTAQUE INTER MAIS CE N’EST PAS ASSEZ

Les hommes de Conte tentent de réagir, attention Strakosha sur Lukaku, puis le Belge déjoue une bonne chance avec un tir qui tourne la croix. Les Nerazzurri déferlent dans la moitié de terrain adverse, et à 78 ‘ils voient le but de Lautaro annuler. L’Argentin fonce sur le centre de Young et le met sur le filet, après avoir identifié un hors-jeu, auparavant c’était Eriksen qui avait réchauffé les gants du numéro un de Biancoceleste. La Lazio souffre toujours d’un coup dur, les défenseurs locaux réactifs anticipant les attaquants de Nerazzurri en toutes circonstances. A 85 ‘de la contre-attaque, Immobile touche le plateau, un grand arrêt à suivre avec lequel le bombardier saute deux adversaires mais retrouve ensuite Padelli sur son chemin. A 90 ‘de chance pour Lukaku sur la passe décisive d’Eriksen, le mur érigé par Acerbi est décisif. Fin chaude, plusieurs avertissements de protestations entre la Lazio, puis après 5 ‘de récupération le défi se termine, la Lazio bat l’Inter et revient en deuxième position à un point seulement du leader de la Juventus.