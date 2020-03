Lazio, intérêt pour les Hagi dei Rangers

la Lazio, dans cette période compliquée pour tous, ne pensez pas seulement à récupération du championnat, mais aussi sur le marché des transferts pour la prochaine saison. L’intérêt se porte désormais sur le jeune talent roumain Ianis Hagi, maintenant sur la force de Rangers de Glasgow. Comment blâmer le club biancoceleste: le bijou né en 1998, en seulement six ans de carrière, a foulé le terrain 125 fois, entre championnats et coupes, et inscrit 30 buts.

La situation

Selon Sportmediaset, Hagi accueillera l’équipe écossaise dans laquelle il a atterri au début de 2020 et reviendra au Genk, la société propriétaire de son tag. Le grand rêve, pour les Roumains, est d’habiller la chemise Lazio puisqu’en Belgique ils ne la voient plus dans le cadre de leur projet.

Même en Roumanie, on parle beaucoup de cet éventuel accord, avec les Belges qui seraient prêts à accepter un montant égal à 5 ​​millions d’euros. La Lazio réfléchit donc sérieusement.