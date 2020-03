Lazio, Inzaghi crie: «Concentration maximale même si nous ne jouons pas» | Serie A

Inzaghi n’abandonne pas, il ne veut pas de baisse de tension, maintenant que le combat contre Scudetto est sur le point de vraiment commencer. Cette folle marche ne doit pas être trompeuse: la Lazio ne peut pas se permettre de s’arrêter. Prochain rendez-vous: le 15 mars, Inzaghi va récupérer tout le personnel, une aubaine dans un moment compliqué. Mais un «arrêt» forcé ne doit pas être trompeur.

INZAGHI NE VEUT PAS BAISER Comme le rapporte Corriere dello Sport, Inzaghi est chargé, il est sur la pièce, il sait que le moment est vraiment délicat. A l’entraînement, il lui a conseillé de ne pas abandonner, pas même mentalement: “Concentration maximale même si on ne joue pas, on reste plein”, a-t-il crié hier au sien. Demain, amical à huis clos, la Lazio ne veut pas une baisse de tension, et veut garder confiance dans les rythmes de jeu.