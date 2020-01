Lazio, Jony et Adekanye promus dans la Coupe: deux ressources pour améliorer

SONDAGE

source: Du correspondant au Stade olympique de Rome

Trois passes décisives pour quatre buts Jony, une excellente performance et un objectif annulé pour Adekanye. Ce sont peut-être les notes les plus heureuses de la musique jouée hier par Lazio dans le 4-0 contre Cremonese, en huitièmes de finale de la Coupe d’Italie (Naples jouera en quart de finale à San Paolo). D’accord, l’adversaire affronté n’était pas du plus haut niveau, mais la supériorité apparente doit toujours être démontrée sur le terrain. La Lazio l’a fait, Jony et Adekanye aussi. L’Espagnol hier était aligné de 1 ‘comme cinquième à gauche et a été l’auteur d’une performance positive mais pas surprenante, car il a confirmé ce qui était déjà connu. C’est-à-dire que c’est un extérieur très offensif, avec un pied fou et une technique de base claire, typique de ceux qui ont grandi dans les écoles de football espagnoles. Dans ses premiers mois dans la Lazio, il a rencontré plusieurs difficultés car Inzaghi l’adapte dans son 3-5-2 comme cinquième à gauche. Une position qui demande également beaucoup de finesse tactique en phase défensive. “C’est un excellent joueur, qui apprend à jouer un rôle qu’il n’avait jamais joué dans sa carrière. Il s’est très bien inséré dans le contexte du groupe et c’était important pour nous”, a expliqué l’entraîneur de l’après-match, qui samedi contre Sampdoria va l’aligner parce que Lulic est disqualifié. Contre Cremonese, à un rythme lent et avec une possession toujours blanche et bleue, il a donné le meilleur de lui-même en signant trois passes décisives et en favorisant les tirs au but ensuite transformé par Immobile. Le samedi devra se répéter en championnat, lorsque le niveau et l’intensité augmenteront.

Adekanye il a plus surpris, car peu de choses étaient vues sur le terrain: seulement 100 minutes entre le championnat et la Ligue Europa avant 90 ‘hier en Coupe d’Italie. Centre de gravité bas, gaucher, court et rapide pour changer de rythme. De plus, en raison de ses caractéristiques, le 3-5-2 n’est pas la forme idéale, car en tant que deuxième attaquant, il se trouve souvent dans la circulation centrale, celui qui aime partir de l’extérieur et pointer l’homme. Il s’est rendu dangereux contre les Cremonese, montrant qu’il a les tirs et qu’il sait comprendre certaines situations de jeu. En revanche, celui qui a grandi dans les meilleurs secteurs de la jeunesse au monde (PSV, Barcelone et Liverpool) ne peut manquer d’avoir un talent particulier. Au fil du temps, la Lazio en sera sûre. Ils le protégeront, ils le feront pousser calmement et sans pression. Le pressé est Jony, 28 ans, qui doit devenir une alternative crédible à gauche car il est très différent de Lulic. Dans quelques jours, il aura un examen important, tandis qu’Adekanye aura encore le temps de se préparer. Dans l’intervalle, les deux ont passé la vérification de la Coupe d’Italie avec brio.

SONDAGE Que devrait faire Milan avec Piatek?

