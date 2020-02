Lazio, Lazzari: “Les deux prochaines courses seront très importantes”

SONDAGE

Eriksen à l’Inter est-il le meilleur hit hivernal des 10 dernières années?

Envoi de la demande …

Dans le match d’après-match de Lazio-SPAL, l’extérieur blanc et bleu Manuel Lazzari a parlé aux microphones de Lazio Style Channel: «Nous savons à quel point nous sommes forts. Dans le derby avec la Roma, nous avons fait une erreur d’approche, mais après une longue série de victoires consécutives, il pourrait y avoir une mauvaise journée. Aujourd’hui, nous avons montré que ce n’était qu’une mauvaise journée, nous avons clairement indiqué que nous nous battrions jusqu’à la fin. Nous sommes très confiants et aujourd’hui nous avons pris un bon départ. Pour un footballeur, le but est toujours agréable. Je ne marque pas beaucoup, mais je suis très content que ce soit Felipe Caicedo qui ait répondu sur le net mon tir qui a cassé sur le poteau. Je n’ai pas compris beaucoup de critiques: avant le derby nous revenions de onze victoires consécutives. Nous avons obtenu un point important dans le derby et aujourd’hui nous avons récolté une importante victoire. Les deux prochains matchs auront une valeur incroyable. Nous accueillerons une équipe saine mercredi. Hellas Verona traverse une bonne période, mais nous devons atteindre la deuxième place du classement. Je suis sûr que nous ne nous tromperons pas avec le rendez-vous. Jouer dans cette équipe est magnifique, quand je tire, je sais que tôt ou tard cela arrive parce que les footballeurs Milinkovic et Luis Alberto sont des phénomènes qui savent mettre le ballon où je veux. C’est merveilleux de s’exprimer dans ce Club, je vais très bien. Européen? Je n’y pense pas, je veux donner le meilleur de moi-même pour la Lazio et continuer le plus haut possible “.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

03.02 01:00 – Marché non stop – Rumeurs, négociations et historique du 2 février

03.02 00:59 – Hellas, Setti sur le marché: “Nous gagnons avec des idées. Il y a une chaîne courte”

03.02 00:51 – Lazio, Lazzari: “Les deux prochaines courses seront très importantes”

03.02 00:32 – Milan et l’Inter, c’est du derby pour le talent Longstaff de Newcastle

03.02 00:30 – Hellas, Setti dur: “Ils n’ont pas remarqué, mais il y a eu une pénalité pour nous”

03.02 00:25 – Inter, Conte: “Bravo Padelli, j’ai dû forcer l’insertion d’Eriksen”

03.02 00:15 – Udinese, Gotti: “Nous sommes l’avant-dernière attaque en A, prenons-en note”

03.02 00:13 – Milan, Musacchio: “Le derby? Nous voulons gagner, nous donnerons 100%”

03.02 00:10 – Inter, Skriniar: “Dans la seconde moitié, tout va mieux, maintenant préparons-nous pour le derby”

03.02 00:02 – Moïse: “Voyage difficile, je m’installe bien. Entre une famille”

02.02 23:57 – Inter, Padelli: “Scudetto? Tous ouverts. Des points sont nécessaires, pas de proclamations”

02.02 23:54 – Fiorentina, Commisso: “Je veux au moins la gauche. Eglise? Pour l’instant il y a”

02.02 23:51 – Inter depuis le début sauvé par les suspects habituels. Mais redécouvre Sanchez

02.02 23:41 – Inter, dont je pars: égalé la saison 2006/2007

02.02 23:40 – Comptez sur le marché: “Déchets? Nous sommes Inter. Vecino a toujours joué”

02.02 23:39 – Udinese, Gotti: “Dommage pour les opportunités perdues, mais j’ai une grande confiance”

02.02 23:36 – Inter, Padelli: “Je me suis préparé. Handanovic parmi les meilleurs”

02.02 23:35 – Inter, Conte: “Le but est de nous améliorer par rapport à l’année dernière. Nous pensons à nous”

02.02 23:34 – Costacurta sur Commisso: “Il vient des USA, il ne peut pas parler de détritus”

02.02 23:31 – Udinese, Gotti: “Je ne suis pas déçu, mais la défaite est difficile à digérer”

02.02 23:28 – Turin, Walter Mazzarri à deux pas de l’exemption

02.02 23:24 – Udinese-Inter, votes techniques: Conte bat Gotti avec deux changements

02.02 23:21 – Inter, Conte: “Lukaku? Ce n’était pas son meilleur match aujourd’hui”

02.02 23:16 – Turin, Comi: “Il y a beaucoup à penser pour voir comment avancer”

02.02 23:15 – Conte plaisante: “Eriksen? Je préférerais ne pas expliquer ce que je lui ai demandé”

02.02 23:12 – Udinese, Gotti chouchoute Fofana: “Il a la qualité pour jouer en Ligue des Champions”

02.02 23:04 – Bulletins d’Inter Milan – Brozovic sonne l’alarme, Lukaku fait glisser son

02.02 23:00 – Inter, Lukaku: “Beau défi avec la Lazio et la Juve, on espère gagner le derby”

02.02 22:54 – Bulletins Udinese – De Paul brille sur Eriksen. Sema franchit la gauche

02.02 22:52 – Serie A, le classement mis à jour: l’Inter revient deuxième à -3 de la Juve

1er étage

TURIN, MAZZARRI TRABALLA: “NOUS FAISONS NOS ÉVALUATIONS”. ROBINSON ET MILAN: “DEUX JOURS FOU”. FIORENTINE, VLAHOVIC LA PRIORITÉ ENTRE LES RENOUVELLEMENTS ET RIEN FAIT POUR L’ÉGLISE – S’exprimant sur les micros de Sky Sport après le KO contre Lecce, le directeur général de Torino Antonio …