Lazio, le favori parmi les 4 solutions conçues par la Serie A | Serie A

L’espoir de la Serie A et de la Lazio de poursuivre le championnat est suspendu à un fil d’espoir. Le bulletin d’hier a montré de légères avancées, mais demain la Ligue de football apportera 4 solutions à la table, il y aura des discussions sur la reprise ou non du championnat.

LES 4 SOLUTIONS D’ALLIAGE – Les quatre solutions de la Ligue de football concernent la reprise possible en mai, juin voire juillet. La Lazio voudrait reprendre le plus tôt possible, mais il y a aussi la quatrième hypothèse, la plus extrême, telle que rapportée par le Corriere dello Sport: fermer ses portes cette saison, la plus redoutée par la Lazio.