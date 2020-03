Sergej Milinkovic-Savic il veut faire l’histoire de la Lazio, en essayant de gagner le Scudetto, et plus tard, en été, il pourrait quitter le Biancocelesti. Selon ce que rapporte La Gazzetta dello Sport, le Paris Saint Germain a déjà déménagé mais Lotito ne bougera pas de la demande de 100 millions d’euros. Possible que la prédisente soit satisfaite, surtout si le Sergent est l’un des protagonistes du succès de Biancoceleste.