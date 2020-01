Lazio, le retour des Fab Four: 35 jours après la dernière fois

SONDAGE

Ils ont rompu à Riyad, je Fab Four de Lazio. Milinkovic, Luis Alberto, Correa et Immobile: de 3-1 en finale de la Super Coupe contre Juventus ils ne sont plus allés sur le terrain ensemble. C’était le 22 décembre et demain, le 26 janvier, Inzaghi pourrait enfin les remettre dans le onze de départ du derby avec la Roma. Le conditionnel est un incontournable car la course est suffisamment délicate pour nécessiter des considérations infinies. Cela se fera sur Luis Alberto et Correa, car les deux autres seront sans doute là. L’Espagnol se remet d’une fatigue au fléchisseur de la cuisse gauche, il l’a accusé après le 5-1 de samedi dernier contre la Sampdoria. Il se reposa trois jours, sautant le voyage à Naples. Précaution et encadrement: le staff médical l’a remis dans le groupe dès l’entraînement de jeudi et aujourd’hui – s’il n’y a pas eu de problème de dernière minute – il participera à la finition. Correa est plutôt retourné à San Paolo mardi en Coupe d’Italie, a joué la dernière demi-heure de la course après avoir été arrêté deux semaines pour un problème de mollet. Comme son partenaire, il a suivi un protocole de retour rigide, comme le reste du jour convenu mercredi, et hier, il s’est associé à Immobile lors des premiers tests tactiques.

Du stade universitaire King Saud à l’Olimpico. trente quelques jours plus tard, les Fab Four peuvent revenir contre la Roma. Quand la Lazio a été déployée ensemble à partir de 1 ‘ il n’a jamais perdu dans le championnat: dans la défaite à Ferrara Correa et Milinkovic a pris le relais du banc, tandis qu’à San Siro avec leInter Immobile est resté à l’extérieur. Mardi également à Naples, en quart de finale de la Coupe d’Italie, les absences de Correa et Luis Alberto ont pesé et les biancocelesti ont été éliminés. Ce ne peut pas être une coïncidence, même si leur retour n’est pas synonyme de victoire dans le derby. Qui est toujours une course en soi, elle échappe à toute logique. Inzaghi peut toujours esquisser un sourire car si la Lazio voyage à des taux impressionnants depuis des mois, le mérite est également dû aux 4 ténors offensifs, qui sont achevés à tous égards. Milinkovic donne du physique et du pouvoir, Luis Alberto avec ses pieds est le géomètre biancoceleste, Correa crée toujours la supériorité et Immobile est le finaliseur mortel. Chacun a ses propres devoirs, chacun sait où il peut et doit frapper l’adversaire. Trente-cinq jours plus tard: ils avaient quitté Riyad en finale, et ils se retrouveront demain, dans un derby presque aussi bon qu’un trophée.

