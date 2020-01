Lazio, les fiches de rendement de CM: Une propriété légendaire, Jony ok, quel train Lazzari! | Serie A

Lazio-Sampdoria 5-1

Strakosha 6.5: Débutant en spectateur, il se retrouve prêt sur un plan dévié. Bien sûr, mais il ne peut pratiquement le montrer qu’en tant que fan supplémentaire, Samp ne l’inquiète presque jamais. Sur le but de Linetty, elle ne peut rien faire.

Patric 6.5: Il se fait de plus en plus d’espace en tant que troisième, en raison de ses compétences en dribble. Il comprend ses limites – il n’est pas un rôle central – et essaie de les minimiser. Test brillant, exalte le public avec une intervention à l’envers.

Acerbi 7: Attentif, précis, physique: il se fait toujours entendre avec sa défense, aide ses coéquipiers, tient le département. Le jeu n’est pas difficile, mais il est toujours impeccable.

(De 21 ‘st Vavro: s.v.)

Radu 6.5: Une certitude, comme toujours. Précis, décisif, attentif. Un jeu assidu, il part parce qu’il se méfie, pour éviter les ennuis.

(À partir de 4 ‘Bastos 7: Entrez, et marquez: une bonne semaine pour lui, répétant le filet en Coupe d’Italie. Sous la porte il fait plus froid que beaucoup d’attaquants).

Lazzari 7.5: Beaucoup plus est recherché, moins grand que Jony mais quand il parvient à duo avec Milinkovic c’est une joie à voir. Rapide, très rapide, il semble vraiment difficile de le suivre. Un train.

Milinkovic 6.5: Maluccio démarre, un mauvais support, des vérifications. Lentement, il grandit, avec l’équipe, il contribue à démolir le milieu de terrain de Samp. Pratiquement doublé aux épaules.

Leiva 7: Devant la défense il est sage: ses mouvements sont précis, un tic-tac de touches, des coups précis, des balles déchirées. Un enseignant sur la médiane.

Luis Alberto 7.5: C’est le premier anneau du match, ce sont les premiers applaudissements. Et ils ne seront pas les derniers: jeu, qualité, idées. Disons que Samp aide, mais le voir jouer est une sorte de festival de beauté. Il fait ce qu’il veut: essayer de marquer dans le coin, essayer de percer quelque chose d’inouï pour surprendre Audero. Un monument, faites de lui un monument!

Jony 6.5: Grande chance pour l’Espagnol après la performance convaincante en Coupe d’Italie. Cela commence très haut, aux limites de la folie, souvent au-delà de la ligne de hors-jeu: ce sont des indications d’Inzaghi, et elles récompensent. Bon test, propre et courageux, bon même en pliage, et pour lui cela signifie beaucoup.

Caicedo 7: Très rapide pour transformer un écart maladroit d’Audero en réseau. Duo souvent avec Luis Alberto et Immobile, toujours brillant, c’est un attaquant plein de phosphore et de muscles. Il ne regrette pas une excellente Correa. Il sort avec l’ovation des supporters.

(De 13 ‘st Adekanye 6.5: L’ancien Liverpool prend un jaune inutile mais entre bien, proactif et avide. De bon augure le rouge de Chabot).

Propriété 9: Prêt à partir, il saute avec Chabot et son tir dévié devient un gagnant pour le tap-in de Caicedo. Marquer la pénalité du doublage, manquer Audero et fait également le troisième. Une autre pénalité lui donne le ballon. 23 buts au championnat en janvier: nous sommes face à un attaquant dont on se souviendra pendant de nombreuses années à l’Olimpico, et au-delà.

Inzaghi 8: Sa fusée de départ (fusée à partie immobile), ils souhaitent vivement la onzième victoire consécutive. Quand cette équipe joue comme ça, c’est délicieux, agréable, spectaculaire. Difficile de comprendre où cela peut aller, mais le mérite de cet entraîneur est certain. À Rome, ils vivent un rêve, et une grande partie du crédit vous appartient.