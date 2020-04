Lazio, Lotito: «Les athlètes doivent s’entraîner, nous créons donc des dommages physiques! Il n’y a aucune preuve scientifique pour l’empêcher, pourquoi allez-vous à l’usine? | Primapagina

Claudio Lotito, président de la Lazio, a parlé du coronavirus et de la situation du football sur la radio officielle du club: «Je voudrais souligner que personne ne veut prendre la santé des citoyens et de leurs employés sous le radar. Depuis un mois et demi, je lance l’idée de l’examen spirométrique et sérologique. Nous avons envoyé les tests depuis la Chine qui, au-delà des écouvillons, peut certifier absolument le virus. Toutes les activités de travail, avec l’autorisation des préfets, peuvent être réalisées à condition que tous les éléments de prévention soient présents. Ceux qui travaillent dans les hôpitaux ne sont pas infectés par la prophylaxie. C’est pourquoi je ne comprends pas pourquoi les athlètes ne doivent pas s’entraîner, en les arrêtant, nous ne faisons que des dégâts d’un point de vue physique. Il suffit de faire un dépistage préventif afin qu’il n’y ait pas de personne infectée, puis les joueurs peuvent être placés dans un centre sportif aseptisé. Cela évite tout type de contagion avec un contrôle médical et un suivi 24h / 24. C’est un fait scientifique, aucune sécurité n’est compromise. “

À PROPOS DES ESSAIS – «Je voulais préciser que personne ne veut prendre la santé des citoyens et de leurs athlètes sous leurs pieds. Les faits me donnent raison, pendant un mois et demi j’ai lancé l’idée de faire des tests sérologiques. Nous avons obtenu ces tests de Chine, qui sont importants en plus de l’écouvillon pour vérifier la présence d’immunoglobines. J’ai toujours soutenu que toutes les activités de travail peuvent être effectuées si elles respectent les règles de sécurité et l’autorisation des préfets. Je n’ai pas compris pourquoi un athlète ne peut pas exercer sa propre activité, qui n’est pas ludique. Les joueurs ont une condition physique différente de celle des gens normaux et peuvent avoir des ennuis s’ils sont arrêtés comme ça. Ce n’est pas un hasard si aucun joueur n’a été hospitalisé. “

SUR FORMELLO – «Formello est aseptisé, nous avons pulvérisé du peroxyde d’hydrogène qui permet d’éviter toute contagion de toute nature. Dans un tel contexte, avec tous les contrôles, je n’ai jamais compris pourquoi les joueurs ne pouvaient pas s’entraîner. À mon avis, ils peuvent le faire, personne ne risque la santé. J’ai le personnel qui travaille tous les jours dans les hôpitaux de Covid-19: tous sont datés avec des mesures de protection. Depuis deux mois, nous avons des masques P3 et tout ce dont vous avez besoin, y compris par exemple des lunettes ».

SUR LES REGLES – «On ne parle pas des choix de société, je suis par respect pour les règles de l’Etat. Nous respectons les règles mais dans ce contexte il n’y a pas de validation scientifique qui empêche les joueurs de s’entraîner dans un contexte décrit ci-dessus. Ou plutôt, les sessions sont désormais interdites, mais dans le précédent décret no. Si un protocole respectant certaines mesures de sécurité est adopté, la santé n’est pas compromise. La formation est un acte de travail. Pourquoi s’ils travaillent dans les usines, un joueur ne peut pas accomplir sa tâche dans un état totalement sûr? J’espère maintenant que les conditions s’amélioreront “.

À PROPOS DES CLUBS – «Je ne commence pas à comparer, mais nous avons veillé à ce que les joueurs de la Lazio soient fiers. Ils comprennent que c’est un club où il y a tout le confort, y compris la sérénité environnementale, pour mener à bien leur travail. Les joueurs doivent savoir que nous sommes une grande famille et qu’ils sont suivis pas à pas par des professionnels soucieux de la qualité de leur vie et de celle de leur famille. Nous nous occupons non seulement de l’aspect technique et athlétique, mais aussi de l’homme dans son ensemble “.