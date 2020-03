Lazio, nous y sommes: le renouvellement de Luis Alberto jusqu’en 2025 est au dernier sprint

Le renouvellement de Luis Alberto avec la Lazio, c’est une pratique presque précipitée. La Gazzetta dello Sport fait le point: l’Espagnol, le meilleur finisseur de Serie A, est maintenant à Rome, avec sa famille en Espagne. L’avenir semble de plus en plus blanc et bleu, après 124 apparitions et 24 buts au total. L’agent est prêt à définir les derniers détails avec le club de bianconceleste: le projet prévoit un accord jusqu’en 2024 avec un engagement doublé à 3,5 millions d’euros, le même que les autres meilleurs joueurs de l’équipe capitoline.