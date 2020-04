Lazio, nouvelles révélations sur le Scudetto de 1915: «Nous avons la preuve que Gênes a menti» | Serie A

Des nouvelles importantes émergent sur la question qui le concerne bouclier de 1915.

Gian Luca Mignogna, un avocat romain qui depuis des années conteste l’attribution légitime de ce titre à Gênes au détriment de la Lazio, aurait trouvé un document qui prouve sa théorie: “Malgré ceux qui continuent de dire des vérités déformées, malgré l’urgence nationale , il est apparu que dans l’Annuaire officiel de la FIGC 1926-1927 (publié en 1928), page 36, l’hypothèse que Gênes, avec une résolution d’après-guerre, a été faite exclusivement champion du Nord 1914/15 et non pas également champion national de la même saison est sans équivoque explicite et donc dotée de preuves officielles».

Pendant des années, l’avocat romain et un groupe de fans de la Lazio ont prétendu que ce qu’ils disent représenterait une attribution injuste à Gênes du titre de Campione d’Italia du championnat interrompu par l’entrée en guerre de l’Italie. Selon l’avocat, qui fouille depuis longtemps dans les archives historiques et journalistiques à la recherche d’une vérité différente de celle racontée par les albums d’or, la remise au rossoblù de ce titre s’est faite de manière posthume et complètement autonome sans aucune approbation par la Fédération de football de l’époque. Les documents publiés hier démontreraient ce que Mignogna a toujours dit, à savoir que Gênes n’était pas officiellement déclaré champion d’Italie mais seulement vainqueur du groupe nord (à l’époque, le championnat était toujours divisé en deux groupes sur une base géographique et le titre de ligue attribué à fin de saison dans un accrochage entre le vainqueur des groupements nord et centre-sud).

“Le championnat du Centre-Sud 1914/15 – poursuit le communiqué de presse publié hier par Mignogna – a été remporté par la Lazio mais l’année suivante, l’Annuaire officiel de la FIGC n’a pas été publié, à tel point qu’il n’a été à nouveau publié que deux ans plus tard. , mais sans rapporter quoi que ce soit sur les événements qui ont conduit les biancazzurri à être les champions 1914/15 du Centre-Sud “.

Enfin, l’avocat avertit qu’il y aura bientôt d’autres mises à jour sur l’affaire: “Veuillez souligner qu’elles sont actuellement examinées par l’auteur d’autres documents, bientôt pourrait expliquer comment et pourquoi l’attribution du titre nordique à Gênes, medio tempore, a été exploitée et / ou du moins mal comprise au point d’être transmise à tort pendant plus d’un siècle que les rossoblu étaient les seuls vainqueurs du Scudetto 1915 “.