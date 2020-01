Lazio, Parolo: «A fait notre jeu, nous donnerons l’âme dans le derby. Sur le rouge à Leiva … ‘| Autres ligues Italie

Le milieu de terrain du Lazio Marco Parolo il s’est entretenu avec Rai Sport après sa défaite contre Naples en Coupe d’Italie: “Nous avons raté le but et un peu de chance, nous avons bien fait le match. Insigne a inscrit un bon but et le match s’est déroulé sur des pistes qui leur étaient favorables.” Rentrons à la maison, l’important c’est que la performance était là: on était en compétition, on a tout donné sur le terrain et je pense qu’on l’a vu. Derby? C’était important pour nous de venir jouer au jeu, avec cet esprit et cette envie nous affronterons le derby qui est un match très important pour nous: nous donnerons l’âme pour gagner. À mon avis, nous avons fait un chemin de croissance, la victoire de la Coupe d’Italie nous a fait prendre conscience d’être une équipe solide. Nous faisons de petits pas, en six années a construit quelque chose, il y a un bon mélange entre le club, l’entraîneur et les joueurs. Le tout avec une seule intention. Les matchs que nous avons perdus, même aujourd’hui, nous avons toujours joué le visage ouvert. Leiva est une grande joueuse, le rouge était une exagération: désolé car pour nous c’est un acteur important “.