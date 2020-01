“Lazio? Seul le passage de la manche compte. Que ce soit un point de départ”

NAPLES. Auteur du but qui a permis au Naples se qualifier à Demi-finales de la Coupe d’Italie, Lorenzo Insigne à la fin du match contre la Lazio, il analyse les performances de son équipe sur les micros de Rai Sport.

«Ce soir, plus que toute autre chose a compté le passage de l’équipe, pendant la semaine, nous nous sommes regardés dans les yeux et nous avons compris que nous ne pouvions plus continuer sur une certaine ligne. Ce soir, c’était agréable de trouver le but et l’affection des gens, mais pour nous, ce ne doit être qu’un point de départ et non un but. Maintenant, restons concentrés car nous avons un autre match très important dans quelques jours dans le championnat. “