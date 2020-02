Lazio, vous êtes au Scudetto: tous les secrets de Simone Inzaghi | Serie A

La Lazio est un candidat faisant autorité pour le Scudetto, peut-être le plus faisant autorité. Et une grande partie du mérite revient à Simone Inzaghi, qui la guide vers un objectif jamais prévu au début de la saison. Comme rapporté par le Messenger, le secret de la Lazio est Inzaghi: la Lazio de nombreux côtés est considérée comme l’équipe qui peut vraiment gagner le Scudetto.

LES SECRETS D’INZAGHI – Le premier ingrédient secret de la recette Inzaghi est le système de jeu: il exprime le meilleur football de Serie A. Et il l’a également fait lors des deux seules défaites de la saison: contre Spal et Inter. Il manquait peu, peut-être quelques mouvements, ceux qu’Inzaghi a développés, bon pour ajuster deux ou trois détails qui ont permis à la Lazio de voler.

LAZIO SANS BLACKOUT – La Lazio sait aussi résister, tient bien le terrain même dans les moments difficiles. Plus de black-out, il y a une prise de conscience, cette étape d’autorité supplémentaire qui manquait. La forme est caméléon, Inzaghi a trouvé les bons pions aux bons endroits: et a connu une croissance exponentielle Milinkovic et Luis Alberto, qui jouent maintenant un football incroyable.