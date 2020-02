Lazio vs Inter Milan LIVE Hora, Canal, Où regarder la ronde 24 Serie A 2019-2020

Partidazo de pouvoir pour pouvoir avoir ce dimanche 16 février clôturant le 24ème jour de la Serie A 2019-2020, quand la Latium Cherchez à profiter de leur statut de local pour ajouter une victoire qui leur permet de participer pleinement à la lutte pour le titre, ils ne peuvent pas échouer lorsqu’ils reçoivent un Inter Milan qui sortira pour donner un coup d’autorité dans sa visite à Stadio Olimpico.

Hora et Canal Lazio vs Inter Milan

Siège: Stadio Olimpico, Rome, Italie

Heure: 20h45 depuis l’Italie. 13 h 45 depuis le Mexique et l’Amérique centrale. 14 h 45 depuis la Colombie, l’Équateur, le Panama et le Pérou. 16 h 45 depuis l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay. 11 h 45 PT / 14 h 45 HE aux États-Unis.

Chaîne: ESPN en Amérique latine. ESPN + aux États-Unis.

Lazio vs Inter Milan LIVE

L’image du Latium est d’avoir une grande campagne qui les a mis dans la lutte pour le titre, mais ils savent que s’ils veulent être de vrais prétendants, il est vital de gagner ce dimanche. Après 23 dates, ils ajoutent 16 victoires, 5 nuls et ont été battus à quelques reprises.

I Biancocelesti Cela vient d’un grand triomphe du dernier jour où ils ont visité Parme dans un affrontement serré, mais ils ont réussi à se définir en leur faveur grâce à la partition solitaire de Felipe Caicedo.

De son côté, le Inter Milan Il rêve de remonter le titre. Le dernier jour, ils ont donné un coup d’autorité en grimpant un 0-2 pour terminer battre Milan 4-2 et place avec 16 victoires, 6 nuls et n’a perdu qu’en un seul match.

I Nerazzurri Il avait une activité en milieu de semaine lors du match aller des demi-finales de la Coupe d’Italie où ils ont reçu Napoli en s’imposant 0-1 et en compliquant un ticket pour la finale.

Les deux Latium comme lui Inter Milan Ils connaissent l’importance de ce jeu étant donné que les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de prendre un coup d’État à la recherche d’un titre dans le tableau général on trouve I Biancocelesti en troisième position avec 53 points, tandis que le Inter se situe en tant que leader avec 54 unités en une Série A Cela a été très fermé et passionnant. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Lazio vs Inter Milan.

Lazio vs Inter Milan LIVE Hora, Canal, Où regarder la ronde 24 Serie A 2019-2020