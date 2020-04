Laziomania: la phase 2 de Lotito a raison: guitare et mandoline pour tous | Serie A

Nous sommes habituels: le matin j’ouvre le journal, je lis, et je dois être d’accord avec Lotito. Et ça me pèse hein: quand il dit avoir dit à un médecin “d’être professeur de guitare et de mandoline” vous comprenez pourquoi il a tant de followers dans la Ligue de Football, mais aussi des ennemis très puissants. Ce n’est pas celui avec qui on peut raisonner, c’est difficile à manœuvrer. Et parfois le pantalon retombe à ses adversaires sans possibilité de se retirer avec honneur, ce qui est toujours important en Italie. Il ne veut pas gagner, il veut gagner. Mais cette reprise si hésitante et piquante, le bégaiement de la phase 2, est une gifle face à des semaines de sacrifices et de fermeture.

LES RAISONS DE COMBATTRE – Lotito a tout à fait raison sur deux points: pourquoi le 18 mai? Et encore: pourquoi la Lazio devrait-elle profiter de la reprise du championnat? Les dates, nous le comprenons, serviront à vérifier qu’un quota critique n’est pas atteint. Le risque zéro n’existe pas, tout le monde le sait, même le football l’a compris. Mais le Premier ministre, qui, nous le comprenons, est un fan de football, envoie les travailleurs travailler dans les usines de Lombardie, mais les joueurs sur le terrain ne le font pas, trop risqué. Peut-être pourront-ils se permettre des avocats plus chers, en cas de positivité, qui sait.

LES RAISONS ÉCONOMIQUES SIEMPRE – S’il y a une raison économique très forte derrière le désir de rouvrir, je ne comprends pas pourquoi le football à huis clos devra attendre jusqu’à 18 ans pour s’entraîner, et juin, probablement, pour reprendre le terrain. Je ne vois pas les matières particulièrement à risque si – également dans ce cas – le ratio est celui utilisé pour les enseignants (qui sont assez vieux, Conte l’a dit avec élégance, mais le jus est ça) et honnêtement je ne comprends pas cette fixation du report. Le tout reporté à une date ultérieure. J’ai une idée: en “prenant de l’avance” à force de petites déchirures, de réouvertures temporaires, de nouvelles fermetures, vous voulez simplement prendre le navire le plus large possible, sans véritable horizon, sans véritable plan d’intervention sur le territoire, avec des masques, des tampons, des médecins généralistes. Et le football n’est pas une priorité, bien qu’il soit l’une des nombreuses industries du pays qui risque sérieusement de mal tourner. Très belles questions de journalistes, chers collègues, sur des sujets d’actualité tels que RSA, tampons, applications de suivi. Ils l’ont mis dos au mur hein: même sur le football, on a fait levier sur le moral, la philosophie, le ballon comme une injection de confiance et de renaissance. La seule vraie raison que peut-être Conte aurait compris, étant donné qu’il a fait preuve d’une grande sensibilité sur le sujet: ils sont aussi de l’argent, ils ne puent pas, dirait un ancêtre de Lotito. Le plaisir du bal nous appartient.

LE COURAGE DE FERMER LA LOMBARDIE – Il me semble clair que le courage de rouvrir sans la Lombardie et le Piémont et quelques autres régions n’a pas été là: imaginez retourner sur le terrain. À ce jour, il n’y a pas de liberté de culte, d’aller trouver une petite amie (en dehors de la cellule familiale, pour éviter les contacts entre les familles, d’accord, mais profondément diviseur, ce oui), pour l’instant il y a le grande concession pour travailler, produire, consommer des plats à emporter. Quelqu’un sur Facebook a cité: “Produire, consommer, essayer de ne pas craquer”. Avec l’auto-certification, cependant, je recommande. Lotito sera le bulletto habituel «de noantri», mais dites-moi s’il n’a pas raison: quelqu’un, parmi eux, ne serait-ce pas mieux en tant que professeur de guitare et de mandoline?