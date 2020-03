Laziomanie: le vrai problème de Diaconale et Lotito | Serie A

Il y a un monde avant et après le coronavirus. Dans le monde avant Deacon a raison. Dans le monde de la poste, je me manque le plus, je me souviens de la balle qui roule, et je le dis avec beaucoup d’amertume. Dans le monde inconnu plein de choses terribles que chacun de nous essaie de garder hors de la porte, de l’esprit, tout en le gardant à l’esprit, La position de la Lazio, en défense de ses droits sur le terrain, semble presque irréelle. Soyons clairs: il a sa propre logique. Le football est à un moment très proche de l’abîme: probablement, pour de nombreux clubs non conventionnels, il pourrait s’agir des derniers mois d’argent rouge. Ensuite, ils deviendront rouge profond, rouge abyssal, horreur. Peut-être même une faillite. Maintenant, disons-le tout de suite: ce sont les mêmes entreprises qui se sont endettées pour aller en Ligue des champions, qui ont placé des jetons sur jetons dans l’espoir d’encaisser les jetons de l’UEFA. Certains se sont bien passés – Inter – beaucoup moins.

DE LA LOGIQUE À LA CONCLUSION ILLOGIQUE – La conclusion logique du raisonnement en temps normal donnerait raison à Diaconale: il faut jouer, sinon le football ne peut pas le faire. Je pense que le problème diaconal est le suivant: applique le raisonnement d’une normalité déconcertante dans une période complètement hors échelle. C’est le vrai problème de Diaconale, et peut-être aussi de Lotito. Malheureusement, cette période de plus en plus longue, il faut le rappeler pour les non-initiés, occupera plus de quelques pages dans les livres d’histoire. Pour les causes, pour les effets, pour cette fermeture aliénante des maisons, chacune avec la sienne, quelqu’un seul. Pour cette raison également, le côté pratique de Lotito – Diaconale ne parlera pas en son nom, mais peut-être un peu de discussion si je le faisais – pour la première fois, il se peut qu’il ne soit pas applicable. Même ses tentatives de bras de fer aux prises avec (pour) les joueurs, pour une fois, face au réel risque pour la santé, risquent de se retrouver sans terre sous leurs pieds. Je veux dire: tous les fans de Lazio commençaient à chasser pour la Juventus. Je veux le dire: la direction d’élite, même dans cette situation, confirme que la Juventus – même idéologiquement, idéalement – est toujours l’ennemi du football à battre, pour n’importe qui. Mais ce n’est plus l’année, peut-être devons-nous l’admettre amèrement. Ou préférez-vous tout gâcher avec des séries éliminatoires en désordre? Je me verrais aussi Morena contre San Paolo Ostiense en ce qui me manque le football. Mais parlons-nous toujours de la même saison que nous avons laissée derrière?

CORONAVIRUS AVANT ET APRÈS – A ce jour, les faits nous disent qu’il n’y a pas de date certaine de reprise du championnat. Non seulement cela: net de quelques améliorations et de nos espoirs légitimes, au nez, sans être virologue, je ne ressens pas vraiment l’air de récupération en championnat. Je le vois très noir: et honnêtement, je ne peux même pas penser au football. Il me semble appartenir à une autre vie: il existe un pré-coronavirus, auquel peut-être le raisonnement de Diaconale pourrait s’appliquer, et un post-coronavirus. Dans ce post-virus sombre, ou pendant-virus, il me semble que la science-fiction croit que nous pouvons reprendre sous peu. J’espère que le football n’aura pas à supporter le poids de cette crise, mais j’étais dans les grands noms, à partir de Lotito, je commencerais sérieusement à réfléchir à la façon de sauver la cabane. En ce moment totalement hors échelle, le seul antidote est d’espérer pour l’avenir. Mais peut-être devons-nous l’admettre avec amertume: même les horizons de l’avenir sont dilatés, allongés, ils vont des mois, plus des semaines. Et dans cet avenir qui semble maintenant si loin, peut-être que nous pourrons repenser le football avec la tête de Lotito et Diaconale, s’il s’en va.