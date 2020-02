Laziomanie: l’équipe d’Inzaghi manque quelque chose à la Juve et à l’Inter | Serie A

Par une journée délicate, ponctuée de bulletins médicaux, d’alarmes et de gros titres, la Lazio rappelle à tout le monde pourquoi le football est un si beau sport: non seulement cela, et ce serait déjà suffisant, car cela aide à penser à autre chose. Mais parce que “l’autre” en question est aussi une course dynamique, physique, continue et épuisante. Vous vouliez du football anglais: Gênes-Latium était un jeu sans calculs, tendu, puissant, à vous couper le souffle. De Premier. Le jour prochain, quelqu’un m’expliquera ce que Gênes attend de la Lazio, historiquement tabou, toujours attaché à la cheville de l’équipe de Biancoceleste. Nicola envoie un troupeau de mastiffs sur le terrain, mais même cette Lazio B, avec quelques absences vraiment lourdes, a toujours la même âme immense et irréductible. Et jouez au football fabuleux.

LA FORMATION QUI SEMBLE MAL, MAIS – Quand je l’ai vu Marusic à l’intérieur – ça arrive toujours avec lui, il me pardonnera, tout le monde a ses boucs émissaires pour ce monde – j’ai tout de suite pensé: “Mais pourquoi?”. Pourquoi nous infliger à nouveau ce rugbyman qui est allé au football? Puis j’ai réalisé qu’il jouissait d’une forme et d’un désir enviables: le premier but, pour ainsi dire, est un hymne à ces deuxièmes lignes qu’il a ratées, qui ont échoué en Ligue Europa et ont dû être remplacées sur le marché. Balle divine pour Marusic qui fait un sprint géant, résiste au sandwich envoyant deux adversaires en l’air avec la force des épaules et entre en toucher des roues. Je suis robbe qui arrive à voir une fois dans sa vie. Surtout de Marusic. Note latérale: une autre place de formation par Inzaghi, avec un chapeau pour cet entraîneur.

LES MOUVEMENTS QUI SEMBLENT MAUVAIS MAIS – Puis, pendant le match, toujours dans l’équilibre malgré aussi 2 buts d’écart, d’autres doutes, d’autres perplexités. Supprimer Leiva, l’un des meilleurs mais à risque rouge – mais tellement de risque ou pas avec Inzaghi jaune les enlève – car Cataldi semblait avoir livré la Lazio à l’avance de Gênes, au but 1-2, après encore un autre réseau Immobile , il est donc inutile de chercher des adjectifs. Mais, comme dans une sorte de thriller, Cataldi quelque peu en apnée se détourne d’un éventuel contrôle Var (mais ils lui prennent le dos et la côte d’où naissent les autres) pour “battre les punitions comme s’il s’agissait de sanctions sans gardien”. Encore une fois. Note latérale: changement ponctuel d’Inzaghi.

L’AUTRE À SURVEILLER – À la fin du match, haleine épuisée, cœur et poumons épuisés, comme cela devrait toujours être à la fin du football, je me suis retrouvé à penser à la vraie différence entre la Lazio et les deux autres premiers de la classe. À ce jour, la Lazio a l’identité, la continuité, 20 résultats utiles et l’âme: au moins une de ces 4 caractéristiques manque à chaque équipe de Serie A, y compris la Juventus, y compris l’Inter. Là où le talent n’arrive pas, la ténacité arrive, là où la ténacité échoue, la lutte vient, là où la lutte s’arrête, le coup de génie arrive. C’est pourquoi chaque match de la Lazio est si incontournable: pour les détracteurs, dans l’attente très longue et infructueuse d’un match qui va mal (réessayez, allez, à la prochaine fois), pour les autres parce que finalement vous voyez un jeu comme il se doit, avec un football bien fait, force et qualité. Ah, les autres n’ont malheureusement pas Luis Alberto pour eux.

FOURRURE DANS L’ŒUF – Si vous devez vraiment compter sur la science du démystification d’un jeu, peut-être que les différentes erreurs sont faites par les différents Correa, Lazzari, même Immobile qui ne le ferment pas. Mais je voulais juste être difficile un dimanche de lutte jusqu’à la fin, comme Radu l’avait prêché – l’un des meilleurs de la finale excitée. Cette victoire a des proportions impressionnantes: sans Acerbi et Lulic, avec Jony, Vavro, Marusic sur le terrain, cette Lazio va arracher 3 points très délicats. Mais surtout, en ce moment si excité, rappeler à chacun la grande valeur du football, ce sport béni: détourne l’attention de la situation actuelle, et ce serait déjà beaucoup. Mais encore plus, cela vous fait rêver. Malgré tout.