Laziomanie: les «inférieurs» de Lotito «tournent» le onzième rang consécutif | Serie A

Latium remporte 11 matchs consécutifs – a dit qu’il semble presque normal non, pas merveilleux -, après 20 minutes, le match contre Samp était déjà clos, fermé, bonjour bonjour Ranieri. L’ancien entraîneur rom a aligné – il a dû aligner – une défense au bord du ridicule, mais face à cette Lazio, calme Claudio, tout le monde est en difficulté. Majestueuse, forte, vigoureuse, elle sait quoi faire dans toutes les situations. En un mot: elle maîtrise totalement le terrain. Et lorsque la Lazio se voit accorder cette domination, il devient difficile d’en sortir sans avoir attrapé une goleada.

Les fourches de Ranieri bien sûr à Rome, côté Giallorossi, prennent la deuxième place: tout est question de pénalités (avant qu’elles ne soient les buts à la fin, synonyme de chance pour quelqu’un), puis les calendriers «pris» par Lotito, alors je choeurs contre Zaniolo. Très difficile à admettre, mais cette Lazio devrait en fermer beaucoup. Et à Rome, à partir de 11 matchs, en plus des verres de bar, seul un silence silencieux devrait régner: l’attente, qui inaugure une longue semaine de pré-derby. Qui commence à la place immédiatement avec un délicat “inférieur” de Zaniolo en réponse à un tout aussi délicat: “saute avec nous”. La subtile différence entre une équipe nationale inscrite et un groupe de fans devrait être clair, mais je le dis clairement: le professionnalisme se voit même dans ces moments délicats. Même la jeunesse idiote, malheureusement. Le derby fatigue ceux qui ne le comprennent pas.

La Lazio jouera des quarts de finale très compliqués à Naples, la tête pourrait être ailleurs. Apparemment, elle était sur le terrain, et comment, par le malheur de Samp: sans relâche, l’équipe d’Inzaghi compte beaucoup sur son match contre Samp sur la majestueuse performance de Ciro Immobile.

Pour lui, les chiffres seraient suffisants, mais il y a encore ceux qui signalent les problèmes en équipe nationale. Un autre silence fort aurait été mieux: l’immobile est incontestable. Rendez-vous service, revenez en silence: l’histoire nous dira que ces années seront mémorisées pour ses objectifs de cluster. Luis Alberto ne plaisante pas non plus: ce petit spagnoletto ne le sait peut-être pas, mais il est tout simplement délicieux à regarder pour ceux qui aiment le football. Il faut le remercier.

En ce moment d’euphorie, Tare nous dit à juste titre qu’eux, la direction, les patrons, ne sont pas stupides. Je voudrais, et je crois aussi Inzaghi, qu’il y a eu une opération sérieuse en défense, une en attaque, voire une en médiane. Je le dis depuis longtemps: vous n’avez pas besoin de grands noms, vous avez besoin des bons noms. Jallow – Opération Rome-Salerne qui résout peut-être plus de problèmes en Campanie qu’en Latium – peut-elle être intéressante? Allez, tu peux faire mieux. Maintenant, je ne veux pas être stupide, mais le marché sert aussi à dire: l’entreprise fait sa part. Un soutien supplémentaire à ce vestiaire, «acchittato», cela oui, de Lotito et Tare à la perfection. La Lazio s’est entre-temps «installée» sur le n ° 11. Quel silence, qui devrait être entendu. Juste un long silence animé.

N.B. Très sympa la bannière du Nord pour Rigopiano, vraiment de “inférieure”.