Laziomanie: obsession Lotito, la Juve a peur après la Roma | Serie A

Il y a ceux qui en rêvent derrière la vitre de la douche, comme dans un film célèbre, ceux qui sortent, les yeux vifs, dans la fente de la porte. Claudio Lotito n’est soudain plus un grain de sel, il est devenu l’obsession de tous ses adversaires. Du coup, personne ne fait plus ces interviews un peu macaroniques, les analysant comme une sorte de “sanglier” folklorique au festival pecorino romano. Soudain, tout le monde écrit à son sujet, une sorte d’archétype maléfique, même un allié de Covid-19. Claudio Lotito a également quelques défauts.

DÉFAUTS DES AUTRES SUR LOTITO – Par exemple, l’un des grands défauts des adversaires de Lotito est de le remarquer toujours, toujours quand il est trop tard. En fin de compte, cela est déjà arrivé aux cousins ​​Giallorossi, qui sont passés de «Lotito resist» à regarder le classement avec une certaine terreur, à aborder le derby dans l’espoir de ne pas en prendre trop, surpris de les égaliser. Ils sous-estimaient Lotito, Pallotta exaspéré, maintenant ils échangeraient peut-être. Le problème des autres est exactement le suivant: dans la guerre contre Lotito, ils pensent toujours qu’ils font face à un adversaire normal. Même la presse le retrace toujours de manière erronée: Agnelli est désormais devenu soudain le champion de la Santé face à ceux qui, comme Naples et la Lazio, voudraient même s’entraîner, en vue d’un éventuel retour sur le terrain en mai. En effet, le souhait de quelqu’un des régions de Turin serait une infection à Formello, pour faire comprendre la gravité de la situation. Une telle affirmation horrible que seule la peur – de perdre le Scudetto, vraiment? – ou le moment de difficulté extrême peut suggérer de mettre du noir sur du blanc.

LES VRAIS DÉFAUTS DE LA BATAILLE – La Lazio veut revenir sur le terrain – tôt ou tard, et en tout cas décider avec les autres équipes – car ils espèrent que le Coronavirus va revenir, perdre du terrain. Espérons, Lotito, évidemment pour économiser du revenu, du championnat, de la santé de ses champions, tout d’un coup. Il veut également gagner la pandémie. En réalité, Lotito a un grand défaut incroyable pour les autres, un mérite pour ses intérêts (qui coïncident souvent avec ceux de la Lazio): il ne veut pas gagner, il veut gagner. Si pour lui le championnat est un scénario dans lequel exprimer le pouvoir – les succès de la Lazio le galvanisent, mais ils ne sont pas un objectif primordial, pas toujours – alors ce championnat spécifique, qui peut-être pour la Lazio est presque irremplaçable, doit être une sorte de révélation de ses efforts continus. Pour cette raison, prétendre que vous abandonnez maintenant l’os, même face à une pandémie, signifie seulement montrer de l’ignorance au sujet de votre silhouette. Il n’a jamais abandonné aucun os, dans aucune situation: des querelles avec les joueurs, aux fauteuils, au marché. Lorsque vous approchez de son système, ne vous laissez pas attaquer par les troupeaux de téléphones portables, par la saveur romaine de ses mouvements, par son alimentation. Lotito n’abandonne jamais son objectif: il veut sa santé et il veut qu’ils s’entraînent, il veut les revenus et il veut que les stades soient pleins, il veut un marché qui le décide ainsi qu’une Ferrari. Gagner n’est pas bon: il veut gagner, pas seulement sur le terrain.