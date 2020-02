Le ＇Derby della Madonnina＇ et Ibrahimovic

Chaque fois que nous parlons d’un derby, nous parlons de tension, de nerfs, de rivalité. Et celui de Milan n’est personne. La ville de la mode est décorée pour recevoir un duel qui a encore une fois de beaux colorants. Après une étape sombre du football milanais, l’arrivée de Conte et, surtout, d’Ibrahimovic relancent l’intérêt pour un derby qui, comme tout le monde, dépasse les trois points.

Autant Antonio Conte tente de calmer les esprits. Conte demander le calme est comme un paradoxe. L’entraîneur italien, un manuel du «mauvais garçon», sait que son équipe ne peut pas échouer de beaucoup de «Derby della Madonnina». La Juventus est tombée à Hellas Verona et l’Inter a maintenant la possibilité d’attaquer le leadership tant souhaité.

Pour le duel mémorable, Conte alignera l’ensemble du lot de signatures. Young pointe vers la voie de gauche, Moses, à droite, et Eriksen, à mi-chemin devant Brozovic et Barella. La grande question est dans Handanovic, cela a entraîné un inconfort et c’est le grand mystère d’un jeu dans lequel Pioli ne fera pas non plus d’expériences.

Le 4-4-2 avec lequel il apparaît déjà aux positions européennes sera à nouveau le schéma utilisé, avec Ibrahimovic avec Leao. La boîte “rossonero” ne peut que continuer à grimper et le Suédois est récupéré, en forme et impatient. Les derbies sont ses derbies.

Onces possibles:

Inter: Padelli; Godín, de Vrij, Skriniar; Moses, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku et Alexis Sánchez.

Milan: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernández; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic et Leao.