Le 11 de River qui est décrit pour les débuts de la Copa Libertadores

Les débuts de River arrivent dans la Copa Libertadores bien que tous les pistolets pointent vers la Super League. La poupée Gallardo a ordonné que seuls 16 joueurs soient concentrés pour le match et aujourd’hui, la nouvelle était connue que l’entraîneur lui-même ne voyagerait pas en raison d’une boîte d’angine de poitrine.

Par conséquent, Matías Biscay sera à la banque tandis que le Millionnaire ira au tribunal avec une équipe totalement alternative cherchant à mettre le meilleur pour le duel contre l’Atlético Tucumán pour la Super League.

Bien que la Doll n’ait pas confirmé l’équipe avant de partir, par les joueurs qui ont voyagé et les dernières pratiques, la 11e qui affronterait la Liga de Quito est envisagée.

Armani n’a pas voyagé avec lequel il est exclu que le gardien de but soit Bologne. En arrière-plan, Biscaye pari sûrement sur une ligne de quatre avec Montiel et Angileri sur les côtés et Rojas et Zuculini officiant en tant que central.

Au milieu de terrain, Ponzio retrouverait le titre de volant central tandis que Carrascal, Sosa et Ferreira l’accompagneraient. De plus, Ferreira irait un peu plus haut alors que Pratto serait le seul conseil. La Liga de Quito recevra River pour ses débuts en phase de groupes de la Copa Libertadores mercredi à 21h30.