Le 11 mars 1900, l’AC Milan joue son premier match

Le 11 mars 1900, le tout premier match du Milan Cricket and Foot-Ball Club se déroulait au Campo Trotter de Milan à 15 heures, l’opposant était la Mediolanum Physical Education Society. L’enjeu était la “Médaille du Roi” offerte par la “Army” Mutual Aid Society, qui avait fait don de la contribution de 400 lires reçue par Umberto I pour les célébrations de son vingtième anniversaire à cette fin. Nous sommes encore à l’aube du football, à tel point que les deux équipes se sont présentées sans établir les règles du jeu, pas encore uniformes. Le match a duré quatre-vingts minutes – avec deux mi-temps de quarante minutes – et a vu la victoire de Milan (première équipe à se présenter avec les maillots à rayures verticales) 2-0 grâce aux buts d’Allison et Kilpin.