Le 18 février 1995, l’Inter passe entre les mains de Massimo Moratti

Le 18 février 1995, Massimo Moratti rachète Inter en remplacement d’Ernesto Pellegrini. Environ 50 milliards de lires anciennes étaient nécessaires pour l’opération. La famille Moratti est donc revenue à l’Inter après les gloires d’Angelo, président de ’55 à ’68. Les premières années de présidence de Moratti ont été les plus difficiles mais à la fin de ses 18 ans à la tête du Nerazzurri, il lui enlèvera également la satisfaction de remporter la Ligue des champions (en 2010, la troisième de l’histoire, après avoir battu le Bayern Munich en finale) en plus des badges et même de la Coupe du monde des clubs. En 2013, le club a vendu au Thohir indonésien.