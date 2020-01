Le 18 janvier 1977, c’est le jour de la tragédie du roi Cecconi

SONDAGE

Eriksen est-il le joueur qui a besoin de l’Inter pour se battre pour le Scudetto?

Envoi de la demande …

Le milieu de terrain de la Lazio Luciano Re Cecconi est décédé le 18 janvier 1977. Ce soir-là, le roi Cecconi était avec Pietro Ghedin, son coéquipier et Giorgio Fraticcioli, un parfumeur romain et son ami. Ensemble, ils ont décidé d’aller dans une bijouterie dans le quartier de la colline Fleming à Rome, car Fraticcioli devait livrer des échantillons de parfum. D’après la reconstitution des faits faite à partir du moment où ils sont entrés dans les bijoux, il semble que le roi Cecconi ait simulé la tentative de vol comme plaisanterie et le propriétaire des bijoux, Bruno Tabocchini, a réagi en lui tirant dessus et en le frappant mortellement à la poitrine. Tabocchini a été arrêté pour “excès coupable de légitime défense”. Jugé directement 18 jours plus tard, il a été acquitté “pour avoir tiré en légitime défense”. Le roi Cecconi avait vingt-huit ans et faisait également partie de la tournée de l’équipe nationale. Avec la Lazio, il avait remporté le scudetto de 1974.

–

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Plus de nouvelles sont arrivées aujourd’hui …

18.01 04:00 – 18 janvier 1977, c’est le jour de la tragédie du roi Cecconi

17.01 00:00 – 17 janvier 1999, avec un magnifique coup de talon, Mancini fait gagner la Lazio à Parme

16.01 04:00 – 16 janvier 1974, l’AC Milan s’incline 6-0 contre l’Ajax en Super Coupe

15.01 00:00 – 15 janvier 1958, l’Italie battue par l’Irlande du Nord: pas de Coupe du monde

14.01 04:00 – 14 janvier 1979, l’AC Milan bat Bologne et champion d’hiver diplômé

13.01 00:00 – 13 janvier 2008, Pato fait ses débuts en Serie A et se connecte immédiatement

12.01 00:00 – 12 janvier 1941, match nul record entre Turin et Ambrosiana: 10 buts

11.01 00:00 – 11 janvier 2015, Totti casse les buts marqués dans le derby. Exult avec un selfie

10.01 00:00 – 10 janvier 1960, premier épisode de “Tout le football minute par minute”

09.01 00:00 – 9 janvier 1900, la Lazio est née

08.01 05:00 – 8 janvier 1973, premier sponsor d’un maillot d’équipe de football

07.01 05:00 – 7 janvier 2009, David Beckham est un joueur de l’AC Milan

06.01 00:00 – 6 janvier 1981, au Mundialito Italie nul 1-1 avec la Hollande

05.01 00:00 – 5 janvier 2018, Antonio Valentin Angelillo décède

04.01 00:00 – 4 janvier 1912, Guerin Sportivo est né

03.01 04:00 – 3 janvier 1988, cours de football de l’AC Milan à Naples: le cycle Rossoneri commence

02.01 05:00 – 2 janvier 1994, le Milan de Capello devient champion d’hiver

01.01 04:00 – 1er janvier 1964, la Juventus bat l’Atletico Madrid en Coupe des Foires

12.31 00:00 – 31 décembre 1988, pour la dernière fois la Serie A joue pour la fin de l’année

30.12 00:00 – 30 décembre 1989, peur à Bologne: Manfredonia fait un arrêt cardiaque sur le terrain

29.12 05:00 – 29 décembre 2018, la Juve établit le record de points au match aller

28.12 00:00 – 28 décembre 1993, Roberto Baggio remporte le Ballon d’or

27.12 00:00 – 27 décembre 1983, Michel Platini remporte son premier Ballon d’Or

26.12 00:00 – 26 décembre 1989, Marco van Basten remporte son deuxième Ballon d’Or

25.12 00:00 – 25 décembre 1938, Gabetto réjouit le Noël de la Juventus en Coupe d’Italie

23.12 00:00 – 23 décembre, Barcelone s’impose 3-0 contre le Real Madrid à Bernabeu

22.12 00:00 – 22 décembre 1969, Rivera remporte le Ballon d’Or. Comme Nedved 34 ans plus tard

21.12 00:00 – 21 décembre 2015, Blatter et Platini disqualifiés pour huit ans de la FIFA pour corruption

20.12 00:00 – 20 décembre 1968, Omar Sivori prend sa retraite du football à l’âge de 33 ans

19.12 00:00 – 19 décembre 1992, Gianni Brera décède, l’un des plus importants journalistes italiens

1er étage

Après le retour de Leonardo Spinazzola à Rome, voici Matteo Politano à Milan. Comme raconté ces chroniques, c’est aujourd’hui définitivement la bourse du marché qui aurait dû conduire les deux outsiders à échanger des chemises: Spinazzola à l’Inter et Politano …