Le 18 mars 1998, Inzaghi conquiert Kiev. Champions Triplet par SuperPippo et Juve submerge Dinamo

Le retour des quarts de finale de Ligue des champions entre le Dinamo Kiev et la Juventus a lieu le 18 mars 1998 à Kiev. Les Ukrainiens ont réussi à imposer un nul deux semaines plus tôt à Turin, obligeant les Bianconeri à poursuivre. Mais à “Olimpiyskiy, les choses sont définitivement différentes: Pippo Inzaghi ouvre le score en première mi-temps. Le but en 53 ‘de Rebrov, partenaire offensif du futur joueur milanais Shevchenko, mérite un temps supplémentaire potentiel de 12 minutes, avant cela. La fureur d’Inzaghi se déchaîne: l’avant-centre marque encore deux buts, enfin Del Piero abandonne le poker, l’équipe de Marcello Lippi accède aux demi-finales où il rencontrera le Monaco de Thierry Henry et David Trezeguet, futur Juventus aux fortunes décidément différentes