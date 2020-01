Le 19ème siècle: “Caprari, enfin, c’est Parme. Doria désigne La Gumina”

SONDAGE

Eriksen à l’Inter est-il le meilleur hit hivernal des 10 dernières années?

Envoi de la demande …

“Caprari, enfin, c’est Parme. Doria mise sur La Gumina, relance pour Foyth et Younes”. Tel est le titre d’Il Secolo XIX ce matin en kiosque dans sa section sportive sur les mouvements de marché de la Sampdoria, entrants et sortants: “Accord conclu avec le Gialloblù, concluant avec Empoli: a demandé l’obligation de rachat

Le jeune Colley d’Atalanta, le cousin d’Omar, a été bloqué. Rigoni revient au Zenit “.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Revue de presse

31.01 08:48 – 19e siècle: “Caprari, enfin, c’est Parme. Doria montre La Gumina”

31.01 08:43 – Gazzetta di Parma: “Caprari et Radu arrivent. Est-ce que Gervinho part?”

31.01 08:38 – Il Messaggero: “La Lazio au Giroud tournant”

31.01 08:33 – Corriere di Bologna: “Dzemaili dans les limbes du championnat suspendu”

31.01 08:28 – La Stampa: “Inter, la tentation est Slimani. La Lazio éclate sur Giroud”

31.01 08:23 – Corriere del Mezzogiorno: “Mertens-Napoli: le ballon revient au centre”

31.01 08:18 – Corriere dello Sport-Stadio (éd. Florence): “Intrigo Criscito”

31.01 08:13 – Corriere di Roma: “Florenzi divise les Romains. En tant que star à Valence”

31.01 08:08 – Tuttosport: “Milan: deux anneaux”

31.01 08:03 – La Gazzetta dello Sport: “Milan, épine Gigio Donnarumma”

31.01 07:58 – Il Secolo XIX: “Grifo, Criscito a dit non, mais Viola réessaye”

31.01 07:53 – Corriere Torino: “Juve de demain”

31.01 07:48 – La Stampa: “Trésors perdus”

31.01 07:43 – Corriere di Roma: “Rêve de Giroud, l’accord de la Lazio avec Chelsea”

31.01 07:38 – Fiorentina, La Nazione: “Alto d’Amrabat, aujourd’hui la vérité”

31.01 07:33 – La Gazzetta dello Sport: “Adieu de 30 millions. Emre Can à Dortmund”

31.01 07:28 – QS à l’ouverture: “Inter et Milan: c’est un centre d’affaires”

31.01 07:23 – Corriere della Sera: “Inter, la variable Eriksen”

31.01 07:18 – Juventus, Tuttosport: “Emre Ciao: 30 millions”

31.01 07:13 – Ouverture du Corriere dello Sport: “Colpi gran Riserva”

31.01 07:08 – L’ouverture de Tuttosport: “La Juve, l’Inter font plus peur”

31.01 07:03 – La Gazzetta dello Sport à l’ouverture: “Giroud final challenge. Spina Gigio”

30.01 10:33 – La Stampa, Mazzarri: “Nous travaillons concentrés et loin du bruit”

30.01 10:21 – Ouvertures au Portugal – Trincao à Barcelone, Pedrinho pour Benfica

30.01 10:18 – Gazzetta del Mezzogiorno: “Bari traque Tremolada”

30.01 10:03 – Le Centre: «Surprise Machin salue. Pescara se moquait ”

30.01 09:57 – Ouvertures en Espagne – Barcelone cherche 9, Real en tête de la Coupe

30.01 09:54 – Nouvelle Sardaigne: “Le sud-américain Cagliari attend les buts de Pereiro”

30.01 09:48 – Corriere di Verona: “Hellas, Pazzini et Borini défient ‘leur’ ​​Milan”

30.01 09:39 – Gazzetta di Modena: “Sassuolo, feuilleton terminé: Duncan-Fiorentina”

1er étage

Turin a également été un nom qui cherchait un profil pour sa ligne avancée, mais pour Emre Mor il y a une forte inclusion par le Hoffenheim. Le club allemand évalue le profil de l’attaquant actuellement à Galatasaray et dans le …