Le 19ème siècle sur les courses de B: “Lo Spezia est sauvé à Trapani, Entella débordée par les dirigeants”

Dans les matchs de Serie B disputés hier, Spezia n’a pas dépassé 1-1 avec Trapani et Entella a été battue 4-0 par les dirigeants de Bénévent. Deux courses qui ont également analysé Il Secolo XIX qui fait la une des journaux: “Lo Spezia est sauvé à Trapani. Entella débordée à domicile par les dirigeants de Bénévent”. La pièce se lit comme suit: “Les aigles attrapent le 13e résultat consécutif mais contre l’avant-dernier du classement, ils souffrent plus qu’ils ne devraient et deux visages sont sauvés des poteaux. Rien à faire pour Entella contre les leaders Benevento, au 16e résultat utile consécutif ».