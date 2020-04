Le 1er avril 2012, Giorgio Chinaglia décède. La star du premier championnat de Lazio

Le 1er avril 2012, Giorgio Chinaglia décède à Naples, en Floride. L’ancien attaquant de la Lazio avait été frappé les jours précédents par une crise cardiaque. Il est né à Carrare et a eu 65 ans en janvier. Dans les années 70, il s’était imposé comme le meilleur buteur et drapeau de l’équipe de Biancoceleste avec laquelle il avait remporté le championnat de 1974. Chinaglia a également marqué le but de la victoire sur Foggia qui a donné le tricolore à la Lazio (24 buts en tout). Long John, comme l’appelaient les fans de la Lazio, avait émigré au Pays de Galles quand il était enfant avec sa famille et à Cardiff, il a commencé sa carrière à Swansea City. Il a également disputé 14 matchs en équipe nationale, marquant quatre buts. Sa carrière se poursuit et se termine aux États-Unis chez Cosmos, aux côtés de Pelè et Beckenbauer. Il marquera 231 buts en 234 matchs. En 1983, il est devenu président de la Lazio, restant à la tête du club pendant quelques années.