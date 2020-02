Avec des buts de Sebastián Villa et Carlos Tevez, Boca a remporté les ateliers 2-1 chez Mario Alberto Kempes et était la seule escorte du pointeur de la rivière.

Martín Costa, journaliste à TNT Sports, a analysé les performances des joueurs de Xeneize et les a marquées.

CADRES DÍAZ 7: En plus de faire preuve de sécurité, il a été décisif dans les objectifs de Boca avec ses départs rapides.

JULIO BUFFARINI 4: Il a perdu la main dans la main avec Fragapane.

LISANDRO LÓPEZ 5: Bien sûr, comme toujours.

JUNIOR ALONSO 5: Il a perdu la marque dans l’objectif des Ateliers. Jusqu’à ce moment, il avait été ferme et avait remporté la scission.

FRANK FABRA 5: Il semblait content. Avec le frein à main pour continuer l’attaque.

JORMAN CAMPUZANO 6: Bon jeu du Colombien. Toujours bon avec le ballon.

EDUARDO SALVIO 6: Parfois inexact, mais lorsqu’il a fait face en première mi-temps, il a créé un danger.

POL FERNANDEZ 5: Peu. Il était plus conscient de la défensive.

SEBASTIÁN VILLA 8: Le meilleur. Vous ne pouvez pas manquer aujourd’hui dans l’équipe. Il a fait le premier et l’aide du second. Imparable lorsque la longue bande.

CARLOS TEVEZ 6: Farci. Il s’est amélioré par rapport au match avec Independiente. Il a très bien défini dans le deuxième but.

FRANCO SOLDANO 4: Peu. Cela est passé inaperçu. Il a beaucoup couru, mais à partir de neuf, quelque chose d’autre est attendu.

AGUSTÍN OBANDO 5: Il est bien entré. Il fait bien le travail du groupe.