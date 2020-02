Boca a encore gagné et battu à nouveau. Miguel Ángel Russo semble avoir changé le visage de l’équipe de Xeneize qui continue de faire ses devoirs en Super League mais, en plus, garde une force élevée devant le but.

Il était de 4 à 0 contre un Columbus faible qui ne pouvait pas offrir beaucoup de résistance à Santa Fe. Les buts ont été réalisés par Pol Fernández, Salvio, Carlos Tevez et Wanchope Ábila avec des ciseaux spectaculaires. Ainsi, Russo garde ses chances dans le tournoi et la définition de la Super League restera pour la dernière date.

Le journaliste Martín Costa a analysé une par une les performances des footballeurs de Xeneizes:

Andrada: 6. Il n’avait pas beaucoup de travail au-delà du domaine que Columbus avait en première mi-temps.

Buffarini: 6. Le sacrifice habituel. Il a été davantage encouragé en seconde période à passer à l’attaque.

Gauche: 5. Quelque chose d’inexact. Il a été remarqué conditionné par la botte jaune qui le laisse hors du jeu avec la gymnastique.

Alonso: 6. Avec la sécurité qu’il montre chaque fois qu’il doit jouer.

Fabra: 7. Grand match Il a participé aux premier et quatrième buts. Vous remarquez la hiérarchie que vous devez jouer.

Campuzano: 5. Cela a coûté plus cher que lors des matchs précédents à cause de la pression de Columbus.

Sauge: 6. Un autre objectif important. De là, il a commencé à élever son niveau.

Fernandez: 6. Grande définition pour ouvrir le jeu. Jusque-là, il avait été mal à l’aise.

Villa: 8. Encore une fois le meilleur. Dans une mauvaise première moitié de l’équipe, il a généré le seul jeu de danger qu’il a frappé sur le bâton. En complément avec des espaces, il était imparable.

Tevez: 6. Très tard dans les 45 premières années. Puis il a joué plus lâche. Suivez en mode marqueur. Il a fait le troisième.

Soldano: 5. Peu. Il n’a pas passé une bonne nuit. Il a été remplacé.

Ábila: 6. Il a marqué un grand but. Dans la région ne pardonne pas.