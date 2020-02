Boca bat Godoy Cruz 3-0 dans la Bombonera et a fait pression sur River dans la définition de la Super League. Carlos Tevez et Toto SalvioÀ deux reprises, ils ont marqué les buts de l’équipe de Miguel Ángel Russo, qui a joué un bon match et a pris les trois points.

Martin Costa, journaliste à TNT Sports, a analysé les performances des joueurs de Xeneize et les a marqués. Regardez la liste complète:

Andrada 6. Il n’avait pas d’emploi, juste un en-tête qu’il avait trouvé chez Ferrari en seconde période.

Buffarini 5. Connectez-vous à la marque.

À gauche. 6. Solide. Il a sauvé à l’envers ce qui aurait pu être le nul de Merentiel.

Alonso 6. Bien sûr. Sortie propre. Le Paraguayen se réunit toujours.

Fabra 6. En première mi-temps, il a fait ce qu’il voulait en attaque. Grand partenariat avec Villa.

Campuzano 7. Une montre colombienne. Tout passe par lui. Chaque jour plus important.

Salvia 7. Il était apparu peu, jusqu’à ce qu’il montre toute sa hiérarchie dans le premier des 2 buts qu’il a fait.

Fernandez 5. Bien commencé. Vouloir être le conducteur. Il a joué vite pour le donner à Tevez avant le but. Ça a explosé. Il s’est retrouvé fatigué.

Villa 6. Au cours des 45 premières minutes, il a été déséquilibré. Il donne même l’impression de générer de la peur chez ses rivaux.

Tevez 7. Il a marqué un grand but. Bon comme toute l’équipe dans la phase initiale.

Soldano 6. Fait tout le sale boulot. Des espaces ouverts pour le reste. Il doit se convertir pour que sa performance soit davantage valorisée.

Capaldo 6. Bien entré. Être la roue d’aide dont Campuzano avait besoin lorsque le niveau de l’équipe baissait.