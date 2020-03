Barcelone a repris provisoirement le leadership de la ligue (en attendant ce que le Real Madrid fera demain contre le Betis) après avoir remporté aujourd’hui avec souffrance devant la Real Sociedad (1-0). Braithwaite était le joueur qui a organisé des premières occasions de la rencontre avec deux clichés timides. La Real n’a pas froissé et a fait valoir aux habitants possession du ballon. Messi était sur le point de libérer le marqueur avec un tir bas. Malgré les avertissements, en particulier Barcelone, il est venu avec le match nul

À la reprise, le jeu s’est poursuivi avec le même tonique. Messi a commis une faute claire mais n’était pas bien. Barrenetxea a essayé le jeu suivant et Messi a de nouveau répondu. Il Barcelone se resserre davantage avec les minutes passent à la recherche du but Cela lui a donné la victoire. Cependant, le Réel a trouvé des espaces et l’a testé avec Isak et Oyarzabal de coups secs. Une pénalité enfant du Normand en a profité Messi marquera dans un match très souffert. Cela a été le 1×1 des joueurs de Barcelone:

Ter Stegen (7): Isak Cela vous fait presque peur dès que vous commencez. Malgré le bon jeu du Real, n’a pas eu à participer trop les arrêter Joué beaucoup et très bien Le ballon avec le pied.

Semedo (7): au premier semestre était plus incisif que dans la seconde. Barcelone l’a cherché pour son groupe, bien qu’il n’ait pas créé d’occasions de marquer clairement. En défense, ils ont été vus avec Portu et Odegaard.

Piqué (8): a donné beaucoup sécurité à Barcelone en défense, surtout d’en haut. Il a terminé un très bon match même s’il a dû «coller» avec tout le monde (dans le bon sens du terme)

Lenglet (7): vu le jaune après en avoir coupé un contre Portu. Était très bien à la coupe et coordonné bien avec Piqué au centre de l’arrière.

Jordi Alba (6): assez timide pour ce qui est habituellement le Catalan en attaque. Il a augmenté un peu plus dans la seconde moitié de son groupe et Il a presque donné un but à Rakitic.

Busquets (7): c’est un poumon pour Barcelone au milieu de terrain, surtout lorsque vous prenez le ballon. Son travail est ingrat et sombre, mais indispensable pour l’équipe.

Rakitic (6): Il l’a essayé à une demi-heure du front. Dans la seconde, il avait encore plus de clarté Remiro l’arrêta. Était le Le premier changement de Barcelone après un match où il est allé plus loin.

Depuis Jong (7): dans la première moitié, il a offert beaucoup et il Il s’est montré très participatif. Il a été de ceux qui importance perdue Dans la seconde moitié.

Griezmann (4): très manquant tout au long du jeu Ce n’était pas incisif, il n’a pas généré de danger … Aujourd’hui, il n’a pas non plus économisé sa capacité buteur. Paresseux devant son ex

Messi (7): presque un clou grand jeu collectif dans le premier qu’il avait. Il a été réprimandé pour une faute à Mikel Merino. Dans la deuxième partie, il a été vu davantage. Sans faire son meilleur jeu, il était à nouveau décisif pour la victoire de culé.

Braithwaite (7): première comme titulaire pour l’ancien Leganés comme Barca. Il avait le premières opportunités de Barcelone. Très actif au premier semestre, a perdu quelques soufflets dans la seconde.

Arturo Vidal (6): c’était le première solution recherchée par Setién Pour briser le lien. Il a été livré comme d’habitude et la peine est née après un centre de son dans la région.

Ansu Fati (sc): parti en l’absence de 5 minutes et n’avait pas de temps pour rien

Junior (sc): ce fut le dernier changement pour assurer plus de défense Barca

