Ce soir, le Real Madrid a perdu la tête après tomber vaincu aujourd’hui contre Betis (2-1). Au premier semestre, score de départ entre les deux équipes, qui menaçait à peine les objectifs rivaux. Bartra avait un morceau très clair avant une demi-heure, mais il a envoyé une tête franche haute. Puis Fekir a réussi un superbe tir que Courtois a arrêté. Betis est venu et a serré les dents. Dans une pièce brouillée, Sidnei a marqué à droite par l’équipe. Juste avant la pause, un Sidnei tire son propre penalty sur Marcelo Benzema en a profité pour mettre le 1-1.

BET 1-1 RMA (HT) – Pénalité très claire de Sidnei à Marcelo. Et grand geste de Ramos qui lui permet de lancer Benzema pour qu’il mette fin à sa sécheresse (6 matchs de suite sans marquer et seulement 1 but lors de ses 10 derniers matchs en Liga).

Après la pause, le tonique est resté le même. Fekir a réessayé à distance et en une minute, Modric a pris une photo de Joaquin sur la ligne. L’entrée de Mendy et Mariano coïncidé avec la réaction blanche, et les Français ont donné une coup de fouet cervical à la barre transversale avec la droite0 En l’absence de 10 minutes, une très grave erreur de Benzema a profité de Tello pour marquer la finale 2-1 à la course. Ce fut le 1×1 des joueurs du Real Madrid:

Courtois (8): fait un grand arrêt à Fekir après un tir dur du Français. Il ne pouvait rien y faire L’objectif de Sidnei. Par la suite, il était très en sécurité dans la région, en particulier dans les balles aériennes. Terminé Un autre grand match.

Militao (4): Zidane l’a essayé sur le côté droit. Il n’a aucune idée de Marquage Bartra à la première occasion du match. Il a eu un mauvais moment avec le raids des assaillants verdiblancos

Varane (8): il était sûr avec des ballons à air que Betis a envoyé. Ils les avaient avec Fekir tout le duel. Très sûr à couper. Le meilleur du défense blanche aujourd’hui.

Sergio Ramos (4): un erreur sérieux son à la sortie du ballon Cela a coûté le premier but au Real Madrid. La vitesse des joueurs Betis l’a blessé. Il a sauvé un jeu très dangereux de canaux.

Marcelo (7): causé la peine qui a impliqué le tirage au sort du Real Madrid. Il a amélioré ses performances Dans les derniers matchs. Il a vu le premier jaune de l’accident. Était le Le premier changement de Zidane

Casemiro (4): s’est fait dégâts sur une pièce avec Fekir Il n’a pas obtenu le contrôle qu’il a habituellement sur la moelle blanche et Il avait un jeu assez gris.

Modric (6): Il l’a essayé dans la première partie sans grand succès. Il a sauvé un but sous des bâtons de Joaquin et avait un occasion de l’extérieur de la région. Le match est terminé Fatigué et a été remplacé.

Kroos (4): sur la pointe des pieds par le terrain dans la première partie. Le centre du champ de Betis, il a été maniaque. Il a été remplacé par Mariano après un match, il a laissé à désirer

Lucas Vázquez (5): volontaire dans le travail de groupe, Bien que ce soit inexact. Dans la deuxième partie Quelque chose d’autre a participé.

Vinicius (7): eu le Première fois du match. Il était le plus actif de ceux de Zidane en première mi-temps et à l’origine du jeu de pénalité. Dans la deuxième partie, il a fallu plus de temps pour apparaître, mais il a continué d’essayer.

Benzema (3): presque sur la première balle touché a marqué le penalty 1-1. Très inaperçu partout la rencontre avait moins d’importance que son équipe ne le voudrait de lui. Une très grave erreur a conduit au Betis 2-1

Mendy (7): entré pour donner reste à Marcelo. Il a fait un excellent tir à la barre transversale dans un jeu d’attaque blanc. Gave profondeur à l’équipe.

Mariano (6): Zidane l’a présenté pour en savoir plus mordant dans son attaque. Il avait à peine de l’importance en raison de la Les difficultés du Real Madrid à générer du danger

Valverde (sc): Modric est sorti dans la dernière étape du match. Il n’a pas pu arriver sur le jeu 2-1 cette fois.

