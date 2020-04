Le 2 mai, les exposants enverront un décalogue au gouvernement. Voici toutes les demandes

NAPLES. Première mobilisation pour des milliers d’opérateurs italiens, le 2 mai, le Mouvement Saracinesche (MoSa) a décidé de colmater la boîte aux lettres du gouvernement. De quelle manière? En envoyant un décalogue de demandes pour pouvoir partir, dans un moment décidément délicat pour le pays, les opérateurs veulent absolument être écoutés et soutenus.

LE DÉCALOGUE

1) l’État devrait prendre en charge le paiement des frais de location obligatoires, et l’article 1180 du code civil le permet, pour toute la période de fermeture relative à l’urgence du coronavirus;

2) annuler toutes les taxes dues, à compter de la date à laquelle le pays a été bloqué;

3) prolonger la mise à pied des employés jusqu’à la fermeture;

4) suspendre le paiement des contributions pendant six mois à compter de la réouverture des activités et assister l’opérateur dans le paiement des salaires nets de manière évolutive;

5) réduire les coûts fixes liés aux factures et rembourser ceux déjà payés lors du verrouillage;

6) créditer une somme mensuelle non remboursable appropriée aux comptes courants de tous les citoyens âgés de plus de 18 ans par la BCE pour toute la période de clôture, afin de garantir à ceux qui n’ont pas de revenus et à ceux qui maintiennent toujours leur salaire un dépenser;

7) rationaliser la bureaucratie, avec de nombreuses obligations et obligations non durables aujourd’hui pour les petits et moyens entrepreneurs;

8) bloquer la libération de nouvelles licences, étant donné qu’au cours des vingt dernières années, la libéralisation de ces dernières a créé un système dans lequel l’offre s’est considérablement développée. Les commerçants demandent donc un retour définitif à un système de quotas de licences:

9) défendre le Made in Italy;

10) annuler les frais bancaires pour pos.