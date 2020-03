Le 2 mars 1980, le stade San Siro porte le nom de Giuseppe Meazza

Le 2 mars 1980, le stade San Siro de Milan porte le nom de Giuseppe Meazza. Le jour choisi était celui du derby, remporté par l’Inter avec un but de Lele Oriali à la soixante-dix-septième. Meazza – qui avait lié sa carrière à l’Inter – est considéré comme le plus grand joueur italien de tous les temps: il a remporté deux championnats du monde (en ’34 et ’38) et trois fois il a été le meilleur buteur du championnat. L’Inter a célébré cette année le stade du nom de Meazza en remportant le Scudetto, le douzième de son histoire. C’était l’équipe Nerazzurri entraînée par Eugenio Bersellini et qui pouvait compter entre autres sur Oriali, Beccalossi et Altobelli.